洛杉磯山火｜NBA湖人等賽事延期　JJ列迪克失家園　尼納特暫離隊

美國洛杉磯山火持續，已導致逾18萬人需撤離，在洛杉磯舉行的多場體育賽事也因此延期，當中包括NBA黃蜂對湖人一戰，而湖人主帥JJ列迪克（JJ Redick）的住宅也被山火吞噬；除他以外，還有不少NBA球員及教練受影響。



湖人原定在主場對黃蜂的賽事，因山火延期。（路透社）

原定在香港時間周五（10日）上演的NBA賽事，湖人主場對黃蜂，因山火影響終宣布延期，新賽期稍後公布；另外，冰上曲棍球NHL賽事，由洛杉磯帝王對卡加利火焰（Calgary Flames）的比賽也已延期，兩場比賽本來都會在球隊主場Crypto.com Arena上演。

湖人就賽事延期發聲明，寫道：「我們為洛杉磯心碎，目前要專注在最重要的事情上，也希望向受災情影響的人們致意。感謝消防員和所有在這情況下伸出援手的人。洛杉磯，我們與你同在。」

洛杉磯山火災情嚴重。（路透社）

JJ列迪克的住宅也遭焚毁。（路透社）

美國ESPN報道指，湖人主帥JJ列迪克也成為山火的災民之一，兩日前，他曾向傳媒透露自己在太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）的租用的房子受山火威脅，他的家人因此被逼撤離，ESPN消息指，他的住宅已在火災中被毁。

山火影響廣泛，除了JJ列迪克，勇士主教練卡爾（Steve Kerr）和快艇球星尼納特（Kawhi Leonard），家園也受山火影響，當中卡爾在帕利薩德的祖家遭焚毁，幸其90歲母親及時撤離；尼納特則在家人由災區撤走後，決定短暫離隊去陪伴家人。