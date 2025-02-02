NBA轉會震撼彈！戴維斯與當錫互換東家　爆料記者遭誤會被盜帳號

NBA周日（2日）爆出轉會震撼彈，美國ESPN知名記者Shams Charania在社交媒體X透露，湖人將與獨行俠交易，當中兩個最重要籌碼是安東尼戴維斯（Anthony Davis）和當錫（Luka Doncic）的互換。

由於消息太震撼、甚至被視為NBA史上最令人震驚的交易之一，其他記者和球員都以為Shams Charania的X帳號被盜，需要ESPN和本人出面澄清。



Shams Charania在香港時間周日下午突然在X發文，首先寫道：「突發：獨行俠會以當錫、麥斯基巴（Maxi Kleber）及馬基夫莫里斯（Markieff Morris），與湖人交易安東尼戴維斯、麥斯基斯迪（Max Christie）及2029年第一輪選秀權，這是ESPN獲得的消息，這宗三方交易也有爵士份。」

也許是消息太過震撼，多名球員包括雷霆控衛卡路索（Alex Caruso）、溜馬控衛哈利貝頓（Tyrese Haliburton）等，都發文說：「Shams的帳號被盜了嗎？」

Shams Charania和ESPN其後再發文，強調消息真確，並再列出一次交易內容，當中爵士會獲得湖人得分後衛Jalen Hood-Schifino、2025年快艇第二籤和獨行俠的第二籤。ESPN體育節目Sports Center中，主持Phil Murphy也強調：「我們會打給Shams確保他的帳號沒有被盜，但我們已證實過消息是真的了。」

Shams Charania指，戴維斯本人也對交易不知情。（Getty Images）

隨後，獨俠隨隊記者Brad Townsend也在X上表示向消息來源求證過，這宗交易確有其事。Shams Charania隨後再透露，勒邦占士、甚至戴維斯本人也對交易不知情：「這宗交易非常隱秘地成真了……勒邦占士毫不知情、戴維斯也不知道會發生這件事。我所知的是，連當錫也很震驚。」

當錫突然被獨行俠用作籌碼換走，本人也相當驚訝。（Getty Images）

ESPN記者Bobby Marks指，當錫轉會後，今夏將無法獲得5年3.46億美元的「超級頂薪」續約資格，對他未來的合約影響不少。25歲的當錫來自塞爾維亞，在皇家馬德里出道，他在2018年加盟獨行夾，首戰NBA獲選年度最佳新秀，其後5次進入年度一隊及年度全明星隊，去年獲選西岸最有價值球員，並以2370分成為NBA年度得分王，上季領獨行俠打入總決賽，惟最終不敵塞爾特人，無緣冠軍。

消息傳出後，外界大多疑惑為何獨行俠願意以當錫交換戴維斯，獨行俠總經理Nico Harrison回應ESPN時表示：「我相信防守好才能贏得錦標，我相信獲得一名進入年度防守和全明星陣容的中鋒，令我們更有機會奪冠。我們建立陣容是為了在現在和未來爭勝。」