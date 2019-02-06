【NBA】回顧無冕英雄Bibby生涯　被Jordan睇好　昔日帝王大心臟

那些年NBA勁旅帝王，主將之一是後衛Mike Bibby，他可是曾被米高佐敦睇好的球員，後來成為帝王五虎之一。

文：Run Run Hu／運動視界

1973年，Henry Bibby正努力為紐約人奪取總冠軍，在決賽過程中，見觀眾席有一美女，讓24歲的Henry怦然心動，於是賽後設法打聽女孩的電話，並對她展開熱烈追求，兩人最後結為連理，於1978年生出第二個兒子：Mike Bibby。但Henry此時生活不穩定，只能住在一所寄宿公寓，而Mike就在Nike鞋盒上睡了一年。後來老婆患有關節炎，需要居住在氣候較乾燥的地方，於是定居在Arizona州的鳳凰城。

Henry退休後，在Arizona大學當助理教練。1985年，Henry利誘高中球員到Arizona大學就讀，東窗事發遭校方解僱，失意的他和老婆Virginia常常吵架，於是兩人分居，小孩都丟給Virginia照顧，Mike Bibby就是在這樣的環境下討厭遺棄他的父親。

Bibby助亞利桑那大學贏得NCAA。（資料圖片）

Bibby於NBA效力6支球隊（按圖放大）

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Bibby最早喜歡的運動是棒球，但打出的界外球常常被人偷走，於是改打籃球。雖然與父親形同陌路，可是遺傳下來的籃球基因讓Bibby打起來有模有樣。但在高中前，Bibby其實不喜歡練球，Virginia為了讓Bibby發洩過剩的精力與填補父愛的情感，在賺錢養活四個小孩之餘，只要有空，就會陪Bibby到住家後院或公園練球，由她餵球讓Bibby練習跳投。日後球技有成的Bibby很感謝Virginia：「老媽是我在籃球場外的英雄，沒有他就沒有今天的我」。

高中時，Bibby開始展現他的籃球天份，並帶領球隊拿下州冠軍，自己也三度獲得Arizona州最佳高中球員，而且是全州高中球員得分紀錄保持者，另外也入選麥當勞高中明星隊。1996年，Bibby高中畢業，Henry在南加大當教練，積極爭取兒子加入，但Bibby拒拆信件、拒絕會面、拒聽電話，甚至要求記者介紹他時，不能說是Henry Bibby的兒子，而是Virginia Bibby的兒子。最後，Bibby選擇南加大同區的Arizona大學就讀，擺明給父親難看。

Bibby在1998年被溫哥華灰熊選中。（資料圖片）

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上了大學的Bibby，立馬就成為先發控衛，沉穩果斷的氣質讓他在場上無所不能。1997年，Bibby在準決賽上以20分7籃板4助攻，率領球隊擊敗最被看好的北卡大。在總決賽，Bibby又以19分9籃板4 助攻的表現，幫助Arizona Wildcats在加時險勝Kentucky大學，拿到 NCAA總冠軍，自己也入選全美第一隊。Bibby初生之犢不畏虎的演出，讓他在全美聲名大噪。

大二的Bibby依然表現出色，場均17.2分5.7助攻，獲選Pac 10分區年度最佳球員。此時也與女友Darcy Watkins有了愛的結晶，為了讓小孩有更好的生活品質，Bibby決定棄學投入NBA選秀，以榜眼之姿被灰熊隊挑走，展開他的NBA生涯。1998年，當時就有人問Jordan最看好哪個新秀，他的答案是Bibby。

那些年的帝王主將，包括Bibby（左起）、Christie、Webber、Türkoğlu。（資料圖片）

「我愛死這小子了！他在球場很安靜，默默打球，你從來不會特別注意他。等到比賽結束，你才會發現誰才是真正的老大」。 Jordan

Bibby在高中和大學贏球有如家常便飯，到了灰熊卻一勝難求，不過他在場上指揮若定的風采，完全沒有新人的生澀，組織穩健沉著，是新秀之中的助攻王。新生代優質控衛儼然成形，就如塞爾特人名將Bob Cousy所述：「Bibby很穩重，也很有才華，從一個控球後衛的角度而言，他非常稱職。他一心所想的是如何將攻勢佈好局，而非自己得分的多寡。…這些年來像他這種以球隊為重的控衛已經不多見了」。

在灰熊三年，Bibby全勤正選出賽，而且每季成績都在進步，尤其三分線的成長。「我剛進NBA就開始加強三分投射能力，儘管我很勤於練投，但三分球產量始終不高，我發現最大的問題是我在場上的距離感太差，分不清遠近造成準頭不佳，所以我不光練三分球，對於中距離各種的投射都一起練，我試着全方位拓展球季，不再只侷限於某一個項目」。

Bibby的才華被帝王總管Geoff Petrie看中，2001年把華而不實Jason Williams送出，讓紮實沉穩的Bibby來坐鎮後場。Bibby的加入，使奔放球風的帝王能不失穩健。在季後賽更顯出Bibby的價值，第二輪能裏能外把Nash給比了下去，西岸決賽，各種外線跳投與擋投戰術，以一己之力差點讓湖人翻船。Bibby關鍵時刻不手軟，那顆冷靜不畏壓力的心臟，完全就是為大場面而生的人物。

2002年，Bibby以7年8000萬美元的合約續留帝王，還穿上夢幻六隊的戰袍。可惜接下來幾年，帝王始終無法登基，再次進行重建。僅四年光陰就讓Bibby身邊的戰友完全洗牌，使他扛起球隊重擔，但熟悉的普林斯頓戰術轉變為簡單的內外線配合，以及橫向移位速度的下滑，造成Bibby在攻守兩端起伏不定，個人整體績效下滑，也無力帶領新生帝王重回強隊之林。

2008年，Bibby被帝王交易到到鷹隊，重返他熟悉的季後賽，無奈日漸緩慢的腳步加上傷病不斷，已經不是那位天生虎膽的Clutch Player。三年後，Bibby未老先衰的跡象讓老鷹把他送到巫師。原本巫師希望Bibby參與重建，但看他打了兩場後就認賠殺出。Bibby領了 540萬美元的薪水，放棄下季620萬美元取得自由身，選擇加盟熱火，追逐冠軍夢。

Bibby腿上的紋身。（資料圖片）

熱火看中Bibby的外線與經驗，但季後賽欠準繩的投籃跟差勁的防守，對球隊毫無貢獻，後來到了紐約人，各項數據都再創生涯新低，球季結束，沒有任何球隊與它接觸，儘管他自認狀況調整良好，還能在場上做出貢獻：「我準備妥當，等各隊給機會」。 「我能帶來領導能力，也可以擔任導師，足以勝任球隊指派的各項任務。我還能投籃，自認移動能力也不差，能把球交到當家球星手上，而且我在休息室裏，也能帶動氣氛」。

但逐年下滑的數據無法讓人對他產生信心，Bibby再也沒有回到NBA的賽場上。儘管他內心並未放棄重返NBA，2017年「BIG3」3對3籃球聯賽還曾說：「要是2分2籃板2助攻的話，我仍然還能做到，但是要讓我上場得分，打30分鐘或者40分鐘的話，我做不到了」。

但大家都明白，不會有球團要一個只有2分2籃板2助攻的39 歲老人。總結 Bibby 的球員生涯，沒有冠軍戒指、沒有MVP，也沒入選過年度球隊，甚至連明星賽都沒有，巔峰期不到十年，這樣的條件要進入名人堂難度非常高，但不以成敗論英雄，這位總在關鍵時期挺身而出的冷血殺手，那顆曾經有過的大心臟，是讓球迷難以忘記的。

Bibby的上籃及三分命中率都不錯。（資料圖片）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：獵豹與靈貓的化身：棒球頑童吳復連】