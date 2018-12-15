【NBA】東岸兩大內線主力齊發威　各交40分「雙雙」惜命途各異

兩支東岸球隊內線主力，公鹿的艾迪杜高普及76人的艾比迪在今日（12月15日）的NBA賽事中，同時取得40分以上及「雙雙」數據，但命途各異。 艾迪杜高普攻入平職業生涯最高的44分，助公鹿輕取騎士；相反，艾比迪雖然交出40分及21個籃板，但在占美畢拿缺陣下，76人在主場不敵溜馬。

艾迪杜高普轟平職業生涯新高 今季20度交「雙雙」

東岸暫列次位的公鹿，在今仗迎戰東岸下游的騎士，力圖拉近與「東岸一哥」速龍的距離。公鹿在今仗收起米度頓（Khris Middleton）及柏格登（Malcolm Brogdon）兩位正選球員，但依然無阻作客的公鹿主導戰局。

「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）在上半場便攻入21分，助球隊拉開14分優勢。主隊騎士在下半場多次希望收窄比分，在第4節更打出一段8：0的「小高潮」，但亦未能收復失地，結果公鹿以114：102擊敗騎士，以19勝9負續列東岸次位。

艾迪杜高普不斷衝擊騎士防線，加上高達過7成的命中率，取得平職業生涯新高的44分。（美聯社）

艾迪杜高普強攻騎士內線，一眾騎士球員亦難以抵禦。（美聯社）

騎士的內線未能抵禦艾迪杜高普的力量型強攻，多次硬闖內線取分外，同時亦拿下4個進攻籃板。「字母哥」今仗交出平職業生涯最高的44分，全場起手命中率高達73%，加上16次罰球得手，成為高分的關鍵。另外，他亦拿下14個籃板，今季第20度取得「雙雙」數據。

占美畢拿缺陣 艾比迪獨力難支未能取勝

另一邊廂，76人在主場迎戰戰績相近的溜馬，客軍挾5連勝之勢，近況大勇。76人「三巨頭」之一的占美畢拿（Jimmy Bulter）因腹股溝受傷而缺陣，但艾比迪（Joel Embiid）挺身而出，肩負起球隊的得分重擔，在上半場已轟入28分，助76人在半場領先溜馬10分。不過，溜馬在第3節急起直追，結果溜馬以113：101力克76人，改寫其連勝紀錄至6場，以19勝10負的戰績，在東岸緊隨速龍及公鹿列第3位。

艾比迪在上半場火力全開，個人獨取28分及14個籃板。（美聯社）

76人雖然有艾比迪拿下40分，但亦獨力難支，被溜馬在下半場反勝。（美聯社）

艾比迪今仗在上半場表現神勇，迅速轟入28分及14個籃板，溜馬在上半場未能抵擋艾比迪。不過，艾比迪到第4節時，體力稍稍下降，卻被溜馬球員緊纏，使他更添得分的難度，結果被溜馬反敗為勝。雖然艾比迪今仗的數據相當亮眼，個人獨取40分及21個籃板，成為76人在1990年繼巴克利後，28年來首位球員取得40分及20個籃板以上的佳績。不過，今仗反映了占美畢拿在陣中的重要性，因為他可分散對方的注意力，分擔艾比迪的得分重責。