【學界精英賽】寶覺表現失準險勝可藝　何旭峰三分球力保晉級

寶覺中學中段發力反敗為勝，驚險晉級四強！寶覺中學在全港學界精英比賽八強淘汰戰火拼嗇色園主辦可藝中學時首節表現失準，首節被對手以13：3大比數領先，寶覺憑郭諾文在三分線得手穩住局勢。寶覺直到下半場才找回該有節奏，隊長何旭峰挺身而出以五記三分球打起士氣，加上劉榮浩、蔡再南穩守內線，寶覺始以53：46險勝可藝，晉級一個月後與同樣打入四強的張振興伉儷書院，爭取決賽席位。

寶覺中學火拼嗇色園主辦可藝中學時首節表現失準，打不出一貫的外投及速度，完全被可藝的快打旋風所牽制。陳冠延與黃子軒這對前鋒孖寶不斷以速度撕破寶覺防轉，直掏籃底上籃得手打出一波9：0的攻勢。寶覺在首節完結前8分半鐘始蔡再南博得罰球「開齋」，再由王健朗爆入籃底得手，惜仍被可藝以3：13大比數拋離，情況非常嚴峻。

寶覺在第二節始開始入局，尤其是陣中的劉子軒從三分線得分，加上蔡再南挺身而出以入楔籃底得手兼射入「and 1」，才合力將比數力追至20：25完上半場。

陳冠延在上半場不斷硬憾寶覺內線，剷籃得分。（鄭子峰攝）

蔡再南（左）作為寶覺主要防守球員，不過今場他4犯在身，為寶覺添上隱憂。（鄭子峰攝）

寶覺在下半場表現依飄忽，面對可藝靈活及速度球風明顯招架不住，可藝的陳冠延繼續主力進攻，上半場進攻力強的黃子軒接替球隊因4犯在身而暫換離場的中鋒李靖祺兼顧防守。寶覺趁機在進攻端施壓，何旭峰兩記三分球中鵠為球隊打起士氣，加上劉榮浩射入罰球為球隊追平至36：36完第三節。

雙方鬥到第四節更為激烈，可藝在下半場將進攻節奏推快，令他們在下半場體力不繼，失誤之餘面對寶覺夾擊防守明顯未能反應。寶覺趁住可藝防守漏洞，陣中劉榮浩、蔡再南不斷強轟籃底得手，始為球隊逐漸找回領先優勢，最後以53：46小勝對手，驚險出線8強鬥張振興。

可藝的黃子軒（右）攻力強勁，今場他個人攻入12分。（鄭子峰攝）

寶覺的郭諾文（左）在上半場憑三分球為寶覺穩住局勢。（鄭子峰攝）

寶覺首節被可藝拉開的驚險局勢，今場於下半場以三分球為球隊穩住局勢的隊長何旭峰直言球隊表現太放鬆：「我們在首階段曾贏過可藝，但今場大家好像仍像是第一階段鬥可藝似的。半場落後時我有鼓勵隊友，之前能夠一節攻入20分，為何來到8強上半場只得20分呢？」中場休息調整後，寶覺才表現出大家過往所熟悉的感覺，何旭峰以三分球追分更是為球隊注入強心針，但原來當時既驚且慌，作為隊長的他必須挺身而出：「我們在第三節仍然處於落後，整個人都很驚慌，很害怕會落敗出局。當時想到自己已是最後一年打精英賽，自己不想輸那決心油然而生，迫出我的能力。」

距離四強火拼張振興伉儷書院尚有一個月準備時，何旭峰直言大家要再凝聚信心，尤其要再加強內線防守力度，盡力打好四強賽，力爭晉級決賽。

何旭峰在下半場被迫出潛能，個人射入5個三分球。（鄭子峰攝）

可藝在落敗後出局後，非常失望。（鄭子峰攝）

至於另一四強席位由張振興力壓港青基信書院奪得，不過張振興初段同樣發揮不佳。面對士氣高昂的基信，張振興開段遭遇考驗，射手張文健、郭凱文在外線起手可惜略為手風，中鋒文俊傑在籃下被對手牽制，首節已有兩犯在身，使他在籃下的動作顯得「綁手綁腳」，未能即時為他們搶回進攻籃板補籃得分，反被對手打出快攻得手。可幸張振興的梁智康硬爆入內線轉身上籃加上文俊傑在籃下建功，合力為球隊以11：7稍為領先對手。

張振興在次節找回球隊風格及節奏，由郭凱文在三分線得分，再有葉俊鋒剷籃建功，打出一波6：0的攻勢令基信招架不住。基信嘗試以快攻力追比數，可惜陣中高大球員金毛仔在中段受傷暫時離場，令基信在內線缺少一大力，減低對張振興的威脅。張振興於第二節趁機進一步擴大分差，基信於下半場未能收復失地，最後以45：64不敵張振興，8強止步。

張振興（中）雖然大勝基信，不過他們開局同樣未有亮眼表現。（鄭子峰攝）