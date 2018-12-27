【NBA】勒邦占士傷勢幸無大礙　將不會隨隊鬥帝王

「大帝」勒邦占士在NBA的聖誕大戰中，披甲硬撼勇士時，在第3節不慎觸傷鼠蹊退下火線，但湖人眾將發揮水準，擊敗勇士。「大帝」的傷勢令外界相當擔心，幸好他在接受磁力共振檢查下，傷勢並無大礙，他將不會隨隊出戰帝王的賽事。

昨日（12月26日）上演的聖誕重頭戲，由勒邦占士帶領的湖人戰勇士。占士在第3節引球推進，面對祖蒙特格連（Draymond Green）時失平衡「甩手」失掉皮球，占士情急下望重奪皮球時，不慎拉傷鼠蹊，他更感到肌肉發出「啪」一聲，狀甚痛苦。他隨即返回更衣室接受治理，傷勢令人擔憂。

占士在賽事中拉傷鼠蹊，被迫退下火線。（Getty Images）

Worst four words in the last decade of #Lakers basketball: "I felt a pop." - LeBron James #LALvsGSW pic.twitter.com/2NIJbhT8KN — Bleacher Preacher / Sports (@BleachrPreachr) December 26, 2018

勒邦占士在賽後接受磁力共振的檢查，詳細檢驗傷勢，幸好他只是拉傷腹股溝，並非太嚴重的傷患。湖人亦公布「大帝」的傷勢輕微，惟將不會隨隊出戰帝王的賽事。勒邦占士得知傷勢並無大礙後，也在個人Twitter中貼文大呼幸運，同時表示自己將盡快重返賽場。

勒邦占士在聖誕大戰中，不慎勇戰受傷，幸好在檢查後並無大礙，將在下仗對帝王的賽事中休息。（Getty Images）

「大帝」在明日（12月28日）對帝王一仗中鐵定因傷避戰，是他轉投湖人以來首次錯過常規賽賽事，另外同樣是他在2016/17球季後首度缺陣比賽。占士在2016/17球季效力騎士時，曾8場缺陣常規賽；上季在常規賽及季後賽中，則為騎士悉數上陣。

占士的傷勢不太嚴重，對於湖人而言絕對是好消息。上仗全靠朗度﹑古斯馬及蘇巴挺身而出，助球隊贏波而回，希望占士的缺陣不會對球隊戰力有太大的影響。