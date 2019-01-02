【NBA】高比拜仁天生外父相　宣布太太懷孕又係女

恭喜Kobe！ NBA湖人名宿高比拜仁宣布，太太又再懷孕。 已經育有3女的高比拜仁能否追到一個兒子呢？暫時未，這一胎也是女。

高比拜仁夫婦在美國時間昨晚（1月1日）在社交網站宣布喜訊，其中40歲的Kobe表示：「Vanessa及我興奮地向大家宣布，又有一個小女孩即將降臨，與Natalia、Gianna及Bianka在一起。」太太Vanessa亦在社交網站上表示：「Kobe及我很開心，我們的家庭又有新成員。Bianka將會有個新玩伴，Natalia及Gianna都超級期待及疼愛妹妹。」

在球衣退役儀式上，高比與太太帶同3位千金出席。（Getty Images/資料圖片）

高比拜仁夫婦育有3名女兒，大女兒Natalia在2003年出世，快將16歲，她對籃球興趣不大，喜歡打排球。二女兒Gianna在2006年出世，喜歡打籃球，而三女兒Bianka就在2016年出世。網民除了恭喜高比拜仁夫婦之外，還叫他們繼續努力追仔，有人在網上留言：「Kobe繼續試呀，你一定追到個仔！」亦有人稱：「男仔呢？我們要一個Kobe Junior！」

說起體壇外父相，除了Kobe外，還有足球員謝拉特，這名現在執教格拉斯哥流浪的前利物浦隊長，與太太頭三胎也是生女，但前年成功追到個仔。

二女兒Gianna（左）暫時最得父親的籃球天賦。（Getty Images/資料圖片）