【NBA】迪洛桑生涯首次大三元　倒戈率馬刺大勝18分

速龍作客馬刺絕對為今輪NBA的重點賽事，季前鬧出轉會風波後由馬刺轉會至的速龍的尼納特（Kawhi Leonard）回到聖安東尼奧。 被馬刺球迷視為「25仔」的尼納特，全場被「重點招待」—— 每次觸球都引來全場噓聲，令尼納特表現平平，全場13射8中下攻入21分。反觀主隊馬刺繼續打出「團體籃球」，隊中6位球員得分上雙，而今季因「尼納特交易」加盟球隊的迪洛桑（DeMar DeRozan）更創下職業生涯首次「大三元」，協助馬刺以125：107大勝速龍。

賽前尼納特接受訪問時，已經嚴陣以待，「我不知道球迷會如何對待我，如果這是一次不禮貌的對待，只會令我變得更強。」他不忘感謝馬刺球迷多年來的支持，「我只想對San Antonio的球迷說，謝謝你們支持我。」然而，今場由比賽一開始，球迷已經對尼納特「狂噓」，顯然是一次「不禮貌的對待」。

尼納特賽前向馬刺球迷示好。（美聯社）

未知是否受到噓聲影響，作客的速龍開賽表現不濟，頻頻射失；反而馬刺卻愈打愈順，首節已以38：19領先，19分的差距亦創下今季速龍第一節最大落後分差。第一節中段暫停時，馬刺主場播放感謝尼納特及格連（Danny Green）的影片，亦引來全場噓聲。

尼納特今仗表現平平，僅攻入21分。（美聯社）

The tribute video the Spurs really want to show 😂 pic.twitter.com/ibeX7v113X — Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2019

速龍之後未能扭轉敗局，迪洛桑更在舊球會面前證明實力，全場貢獻21分、14籃板、11助攻，職業生涯首次「大三元」，協助馬刺保住勝局。賽後被外國媒體形容為關係破裂的馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）及尼納特握手示好，看來彼此仍然存有尊重。

迪洛桑一吐烏氣，創出生涯首次大三元。（Getty Images）

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普帥尼納特完場一抱