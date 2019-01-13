【大專籃球】教大狠挫全勝中大　余嘉寶：最想教大、中大齊出線

過去一個月暫停戰火的大專盃周日（1月13日）再燃，又到了爭出線的日子，每一場都要小心謹慎不容有失。 處於男子A組的香港中文大學和香港教育大學上演一場三分鬥「And1｣，最終由「奇兵」盡出的教大以60：52獲勝。

中大在今場之前錄得2戰全勝的成績，勢如破竹；教大早前以2分憾負香港城市大學，錄1勝1負的成績，有定必取下今場的決心，加上接下來的都是硬仗更是「早贏早超生」，來勢洶洶。

男子A組可謂「七國咁亂」，另有分別同是1勝1負的香港理工大學和香港城市大學，大家實力相當，每一場都是精彩戲碼。

大專籃球：中大多次博得「And1｣ ，才在第二、三節得以和教大的三分攻勢抗衡。（張倩儀攝）

大專籃球：中大主將韓天次打出領袖本色，在重要時刻站出來為球隊力追，而他可是一個難守的對手，能剷善射花樣多多。（張倩儀攝）

開局教大先打出氣勢，蕭俊傑兩球上籃得手再博得「and1」為球隊「開齋」，外線再給中大一個下馬威，馮嘉豪、楊仲翹和李東坤各轟入一球三分，隨後馮嘉豪更博得一次違反道德犯規，兩罰全中加開球機會，為拉開比數加大力度，首節以21：10領先中大。

大專籃球：中大小將梁嘉顯亦表現出眾，一點無減學界時的氣焰。（張倩儀攝）

但中大速速「回魂」，蘇冠維三分，韓天次打出主力本色，打出「And1｣後再上演一記「大風車上籃」得手，繼首節教大三分雨，中大以「And1｣ 風暴還以顏色，蘇冠維和黃錦豪先後將比數追至30：32完上半場。

大專籃球：教大向來都有一個隱憂，正是球隊的犯規問題，今日及時將身負四犯的文俊浩收起，才能由他守住最後一刻重要的籃下位置。（張倩儀攝）

換邊後，中大接連出現多次失誤，連梁嘉顯也不禁苦笑；但教大犯規問題持續，罰球線上痛失多分，中大火力有增無減，梁嘉顯上籃反超前33：32。

教大雖然攻勢猛烈但把握力欠奉，由余嘉寶剷籃命中，吳詠棠博得「and1」追剩一分，第三節以39：40力挽狂瀾。

大專盃教大60：52挫中大

+ 4 + 3 + 2

教大乘勢追上，隊長馮嘉豪關鍵時刻站出來一口氣連取7分，最後一節教大「奇兵」吳詠棠和余嘉寶繼續發力，當中吳詠棠再射入兩球三分一度拉開53：43。

但中大韓天次也看準時機夥拍梁嘉顯兩人狂打快攻，比數追至只有5分之差。教大及時派出四犯在身的文俊浩「守住尾糊」，在最後一刻再博得「and1」，最後教大以60：52拿下今場力爭出線的關鍵一仗。

大專籃球：余嘉寶首次倒戈中大，沒有留力也沒有「放水」，身在教大就要為教大賣命，畢竟這是力爭出線重要的一場。（張倩儀攝）

去年仍效力中大的後衛余嘉寶，今年轉校教大首次倒戈舊校，由隊友變敵人見證大家的成長。「很開心可以拿下這重要的一仗，過來以後不能再和舊隊友一隊，但對賽都有另一種感覺。」

適應半年，眼見余嘉寶能融入球隊，全因有他們，「可能有打飛鷹的隊友楊仲翹和李東坤，還有教大的球風和自己的打法很適合，可以有多快推多快。」

感覺像是學滿師再回去挑戰師傅，更打了一場勝仗，自己也有新嘗試：「自己有新嘗試是教練給我機會，讓我打小前鋒，有時候客串大前鋒，加上教大的得分較平均，我可以專注在自己的崗位上。」手心也是肉，手背也是肉，余嘉寶的私心是：「當然希望可以一齊出線！」只剩對理大的一戰，2勝1負的成績可為球隊打下強心針。