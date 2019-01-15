【學界精英賽】強強對決連場激戰　8支4強隊伍誓不留憾

放下雜念，打場不讓自己後悔的籃球。 「NIKE全港學界精英籃球比賽」經過12月的連場激戰，男女子組4強隊伍終於誕生，當中有傳統列強，更有新面孔亮相。 惟無論霸主或是挑戰者、守業抑或突破，8支球隊使出渾身解數，在精英賽賽場上留下屬於自己態度，搏盡無悔！ 全港學界精英籃球比賽4強、決賽，1月26及27日灣仔伊利莎伯體育館開賽。

8支殺入4強的球隊為男子組：張振興伉儷書院、林大輝中學、寶覺中學、拔萃男書院；女子組：永隆中學、裘錦秋中學、協恩中學、漢華中學。余俊亮攝）

是屆精英賽4強及決賽首次移師伊館，戲碼刺激度依然高企。力求「雙冠王」的張振興伉儷書院於4強將碰上九龍區D1冠軍的寶覺中學，衛冕拔萃男書院更遇上8強一挫英華書院的林大輝中學。女子組有裘錦秋中學（葵涌）惡鬥去屆季軍漢華中學；另一場次則由浸信會永隆中學對戰爭取7年霸業的協恩中學。8強時永隆揚言將不留力，一心希望試出與協恩實力相差多少，料此戰役必具重火藥味。

是屆精英賽4強及決賽首次移師伊館，賽事續設立最佳防守球員、籃板王、助攻王、三分王、偷波王等個人獎項。（余俊亮攝）

事實今屆精英賽續設立最佳防守球員、籃板王、助攻王、三分王、偷波王等7個個人獎項，加上選出男、女子組各8名的全明星隊。值得一提，今屆將設立種子球員獎項，並於男女組別8支隊伍中每隊推選一名具有潛質的球員，他們將有機會飛赴台灣參與HBL交流活動。

強強對決，決賽席位最終花落誰屬？

4強8款打氣Tee已1月15日公開發售。（余俊亮攝）

另外各校專屬限定打氣TEE亦正式開賣，胸前的打氣標語則為各校以特別字體設計。