【運動時尚】未來就是現在　首款自動綁帶籃球鞋誕生

對流行文化有點認識的讀者，相信對「Air Mag」這個傳奇般存在的運動鞋款不會陌生； Air Mag並非一款「真實」的運動鞋，它來自1989年的電影《回到未來II》中，幻想出來的2015年，主角Michael J Fox所穿上一雙不用綁鞋帶、只需輕按一個感應鍵即可自動調節包裹鬆緊的Nike懸浮滑板鞋。超前衛的設計，令這個鞋款成為經典，不少人亦憧憬Air Mag成為實物的一天； 時間來到2019年，懸浮滑板還未發明，但Air Mag呢？的確曾推出過，卻以一款價值80萬港元的限量概念鞋形式存在。相信就算是擁有者，都不會奢侈得穿起這個鞋款發揮其「運動功能」吧。 直至日前Nike發佈全新籃球鞋Adapt BB，方見證了「未來」到臨，自動綁帶調節鬆緊的運動鞋真正於現實誕生。

自動綁帶的運動鞋並非第一次推出，只是皆停留於「概念階段」，Air Mag曾以慈善拍賣的形式推出過，但未曾公開發售，即使擁有，它可提供的運動性能亦非常有限，尤其是各生活的這個平行時空中，懸浮滑板根本未發明過，那又何來富運動性能的懸浮滑板鞋呢？貼近現實一點，Nike曾經於2016年推出過「HyperAdapt 1.0」，是為一款嘗試將Air Mag概念應用於現實環境中的跑鞋，並一度量產過，卻由於技術並未成熟，噱頭遠高於功能，難以稱為一雙性能優秀的跑鞋。加上價格偏高，根據美國權威波鞋市場網站Stock X顯示，現時「HyperAdapt 1.0」的價格約值$430美元（港幣$3,440）至$535美元（港幣$4,280）不等，一般人都不會穿上它跑步。因此嚴格來說，它們都是「運動概念鞋」，而非真正「運動鞋」。

自動綁帶運動鞋，曾經只出現於1989年《回到未來II》中的幻想創作。（網上圖片）

往日的幻想，今日卻很大機會成真。早前Nike品牌創新副總裁Eric Avar於美國時間1月15日發佈了自動綁帶籃球鞋Adapt BB，並邀請了當錫（Luka Doncic）、泰譚（Jayson Tatum）、古斯馬（Kyle Kuzma）、霍斯（De'Aaron Fox）等籃球員參與試穿，泰譚更將於明天（1月17日）穿上這款波鞋出戰塞爾特人vs速龍的比賽，足見今次企劃並非純粹製造話題的實驗之作，而是遲來了的未來真正到臨。

Nike Adapt BB（官方圖片）

將於本年春季上架的「Adapt BB」，改良自「HyperAdapt 1.0」。過去為遷就自動綁帶系統而變得累贅的外觀，今回變得更流線和修腳，單看鞋形看的第一印象，已感到鞋款對功能的重視。然而作為一款「未來」的籃球鞋，當然不止「自動綁帶」般簡單，這只是個簡單理解的說法而已。據品牌所稱，「Adapt BB」是歷來運動鞋中「最佳的包裹性能方案」，當中使用的自動綁帶系統命名為「FitAdapt」，一方面能自動測算出包裹腳掌所需的力度外，籃球員亦可以透過按鈕或是手機app調節鞋子的包裹度，最多施以15kg的力度。按照腳掌於熱身、比賽、休息等情況，因肌肉膨脹收縮而需要調整的鞋體空間，相比過去無論是「Flywire」及「Flyknit」等編製物料技術，「FitAdapt」令控制鬆緊的性能變得前所未有地人性化。

Adapt BB的設計草圖。（官方圖片）

Nike宣稱Adapt BB上架前通過了品牌史上最多的測試。（官方圖片）

「Adapt BB」的出現，絕對好比當年「Air Sole」的首度推出，屬前無古人之全新產物，故在推出之前，它經歷了品牌史上最多的測試，包括衝擊、按鈕、高溫和防水測試等等，以確保鞋子的物料和機械可在高強度運動下，維持正常運作。售價方面雖然依然不便宜，但跟「HyperAdapt 1.0」比較，US$350（港幣$2,499）的價錢已經調低了接近一半，據品牌所稱，「FitAdapt」技術將於不久將來應用到不同類型的運動鞋款上，看來《回到未來II》的世界，今次真的要來了。