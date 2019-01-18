【甲一籃球】劉子禮10年歷練　錯失的時間成就射手價值

劉子禮，射手，3分球數字與出場時間不成正比。 遺憾的空白期、準繩的外投，或會讓人想起《男兒當入樽》的三井壽，我卻不期然想起埋藏在泥中的「比目魚」，比不上主角的鯛魚引人注意，卻能征服球賽。

去年甲一總決賽打成平手場數的關鍵3分、雅加達亞運對卡塔爾的7個3分彈、超級工商盃僅兩節半時間轟入生涯最高的10球3分球；對於劉子禮的印象，是3分球沒錯。可是，我們不知道的事還多的是，訪問前不做功課都不發現，28歲的他今年原來已踏入甲一籃球第10年。「係囉，都10年了。」外形有點冷酷的他笑道。係囉，我有時覺得劉子禮不該只是二線球員。

去年首嚐甲一冠軍，家人捧起冠軍戒指的喜悅比勝利讓劉子禮更難忘：「打了這麼多年，終於有『硬件』帶回去給他們。」（黃寶瑩攝）

教練需要後備的時候，那就是你的價值。 劉子禮

由在全港青少年籃球聯賽打出名堂、乙組打到甲一福建、直到3年前轉投職業軍東方龍獅，去年終首嚐甲一冠軍滋味。眼前的射手坐在階梯上一貫沉靜，回憶起那黃金十年的時光。「其實10年對我來說是幾特別的，自己16、17歲時沒有想過能打到甲一，過程中實在有太多事了，而10年能取得一個冠軍，都是一個里程碑，我覺得是值得的。」時間推前到展開甲一生涯的十多年前，孕育這名射手的，同是羅意庭、黃鎮煒、劉子健等愛「蒲」的荃灣東亞街場，「那時14、15歲，跟他們打到3 ON 3都會想挑戰他們，當時很多人打街場，輸了便要在旁邊的細場射半個鐘才輪得到我，也鍛鍊出鬥心來。」

模特兒面孔和身形，世人眼中或足以掩蓋自身的努力。（黃寶瑩攝）

俊臉？射手靠的只能是努力

可是年輕人啊，即使是多費盡努力爭取到機會，總會在終將散場的青春留下遺憾。在剛加盟福建的頭幾年，應是最雄心壯志卻是他籃球生涯的「空白期」。「那是一段頗遺憾的時間，因為我很不勤力，是我這10年來最深刻、最低潮的時候。」子禮感慨道。不過後來在效力福建末期射入8個3分球擊敗安青一役，足以證明他的努力，因為單場8球3分球，只能是努力。

港籃在亞運對陣長人卡塔爾，在劉子禮大灑3分雨下打出驚喜。（資料圖片／鄭子峰攝）

「我試過花很多時間練好射波出手時間，那時在福建有個好朋友、好導師經常陪我在夜晚練射波，再跟我一起跑步操體能。」他續說：「成了職業球員後，見識到更多知識，在練習時加強接波的腳步，提升無球走動的能力。最後定點射波我射5個位，自己要求自己要10中10才能射下一個位，因為穩定性要持續的訓練才會有成果，所以我在每日的練習都會至少射100至150球。」俊朗的外表足以抹殺運動員場下的努力，扭轉劣勢的射手就是這樣鍊成的。

過往在幾次賽後訪問中，子禮都會感謝隊友兼球隊隊長李琪，亞運打出代表作如是，轟入10球3分球一仗如是。加入職業球隊除了見識到甲一籃球以外的世界、在高水平外援身上學習，他謂４年來感受最深的是「琪哥」的心態：「學到欣賞他很多的事情，包括不服輸的頑強，就算落後幾多分他都不會放棄。」

以為傷患是低潮，子禮卻謂：「那只是痛苦，在福建頭幾年不夠勤力浪費了光陰才是。」錯失的時間往往是人生最痛吧。（黃寶瑩攝）

稱職第6人：「教練需要你時便是你的價值」

無負天生的觸覺和後天的努力，以3分球扭轉劣勢是劉子禮最得心應手的任務，他是稱職的第6人。雖然不常被列入先發，但每次上陣都總能以3分球擊中球迷的心。以前的籃壇是中鋒的世代，禁區才是真正的修羅場，可在現今的「大3分時代」，後者能帶動球迷的情緒，能讓落後一方起死回生的反勝戲碼才夠熱血。

東方除了要應付本地聯賽、盃賽，還要兼顧ABL，主力和後備輪換是少不免，加上隊中坐擁超班外援，不時擔任球隊最後武器的3分殺着，子禮早把「後備」二字看得雲淡風輕，「我也想藉此跟學生或有機會打甲一的球員講，我前幾年是坐板凳的，但不要覺得自己足夠、甚至覺得自己是懷才不遇。我小時候便是這樣想的，在我最低潮時永遠都會覺得是懷才不遇，最後我覺得當球隊不用你時，只不過是你不夠勤力而已。」短短訪問他已重複了3次「勤力」，因為他相信每一隊球隊的先發都只有5人，總會有後備，而當教練需要後備的時候，那就是你的價值。「這是多年來的經歷所告訴我。」場上的每分秒，即使是板凳也不是白坐的。

「10年取得了一個甲一冠軍，我覺得是值得的。」（資料圖片／張倩儀攝）

球隊總有角色球員，後備上陣便是證明自己價值的機會。（黃寶瑩攝）

場內場外好像難以看到子禮的「情緒」，我問他是不是為人較低調或「Cool」，他聽後卻終於稍為大笑：「不可說是低調吧？只是這些年間都沒有什麼值得大起大落。」因為身邊男友人曾讚嘆過「劉子禮幾型！」，可知道被同性接受有多難？因而我更覺得以子禮的外形和驚人射術，應可更「囂張」吧。「即使是入了波也不會有太大反應，因為我想入更多波（笑）！之前經驗告訴我，太興奮會影響到體能，曾經也試過因此而體力不繼，抽筋了。」

「感覺你很低調。」「哈哈！也沒什麼可以高調！」（黃寶瑩攝）

「我想入更多波！」是射手本能的使命，黃金10年遊走在傷患和訓練極限之間，去年的甲一冠軍是10年的里程碑，也是另一個重新開始。慶幸時間沒有磨蝕他對勝利和籃球的熱情。我問每次後備上陣時會否都想為自己爭口氣，他一貫淡淡然道：「幫到球隊就足夠，不會說入了波便救到大家。」過往的傷患令他更珍惜健康，更認清不能過度催谷體能，「新一年送舊迎新，送走傷患，迎接一個更加穩定的自己，希望每次出場都可以穩定發揮到自己角色。」

那就是漫畫中魚住所說埋藏在泥中的「比目魚」；相信眾多隊友能擔任主力，只要恰如其分表現自己，發揮隊友實力。「赤木是赤木，河田是河田」，劉子禮就是劉子禮。

「下個冠軍，希望是做到貢獻得最多的角色。」（黃寶瑩攝）