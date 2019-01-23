【學界精英賽・分析】女子4強具新鮮感　40分鐘停錶賽誰利誰弊？

事隔一個月，Nike全港學界精英籃球比賽終於要展開4強的激戰，各隊在過去的日子都把握最後時間，幾乎每天都練球。這個寒冬，又正值考試季節，同學們讀書和打球兩邊走，這麼辛苦都只為了這一生只有一次的精英賽。 8強大戰早在平安夜當天假荃灣體育館完成，4強和決賽將於今個星期六、日（1月26、27日）移師到伊利沙伯體育館舉行。協恩中學、浸信會永隆中學、漢華中學以及裘錦秋中學（葵涌）於8強中擊敗對手突圍而出；兩場的戲碼，各自都在小組賽中碰過面，當時協恩和漢華分別擊敗永隆和裘錦秋，4強再遇一戰定生死，勝者將直入決賽爭奪后座，而負方則落入季軍戰。

當快打旋風再遇高牆

裘錦秋的問題和永隆相似，主力的技術和戰力強，但板櫈較對手薄弱，體能成隱憂；而漢華和協恩亦類近，球員的身形單薄，但勝在火力平均，以速度和體能制敵。

4強由協恩大戰永隆打頭陣；精英賽六連霸的協恩今年學界漸見危機，一度被寶覺中學將分差收窄至只有4分，而小組賽對上永隆時亦被對手咬緊比數，直至下半場才能拉開，最後以57：31勝出，所以一向「出名」入局快，防守和進攻都火力猛烈的協恩亦謹慎應對。「永隆難打」，教練任明敏（Miss Yum）直言，「由於黃惠婷高，所以一定要派出高的球員對應。」

協恩主帥任明敏表示希望打出一貫體力化的球風，雖然近一兩年的球員未夠「Hustle」太過斯文，但體能仍然是很重要的一環。（鄧倩螢攝）

今年隊長吳欣潼的進攻能力強，特別是中距離跳投和突破能力，但作為領袖她的性格較文靜和內斂，這一點則影響到球隊的組織和軍心。（鄧倩螢攝）

關海珮的得分能力備受肯定，但在對協恩一仗如果衝破壓迫的重圍才是開鍵。（朱潤富攝）

協恩內線要小心部署

協恩的身高較平均，縱使兩位中六陳欣汶和劉芳盈有1.7米以上，但二人身形單薄欠缺傳統中鋒的「噸位」，陣地硬碰永隆也許未能取得太多「甜頭」。在8強一役，黃惠婷在內線對上英華女學校的陳煥榆時多次博得犯規，令對手出現個犯問題；英華被迫收起陳煥榆，同時黃惠婷籃下如入無人之境。如協恩要順利打出自己風格，減少黃惠婷接球次數卻是首要任務，Miss Yum表示：「內線繞前包夾很重要，也要減少陣地的對峙，也要令對手接球接得困難，不能讓她們愈打愈順。」如要干擾永隆進攻的傳送，協恩在半場前的防守需變得更穩固。

協恩全隊的身形平均，沒有傳統中鋒，要對上永隆的黃惠婷也許會有一點壓力，但主力大前鋒劉芳盈和張靜嵐的靈活性和彈跳力好，不一定要和對手硬碰硬。（鄧倩螢攝）

不讓永隆打得輕鬆

上場黃惠婷獨取全隊最高24分，不少是內線背籃的「Easy Basket」，加上她和關海珮兩人抓下20個籃板，一個鎮住籃下，一個衝搶，對身形較輸蝕的協恩可能是一大隱憂。另外，陳樂如也是該場的「X Factor」，上一次對壘協恩她就連轟兩球零度位三分球，得分火力不比關海珮和黃惠婷弱，Miss Yum亦認為她們3人就是永隆的關鍵點：「陳樂如一直是大膽打的球員，而英華那一場打『生』了她。」

永隆可謂內外兼備，唯板櫈深度不及協恩，加上4強開始「停錶」，體能正是最大的考驗。（朱潤富攝）

避免陣地硬碰硬

但說到得分點及板櫈深度，協恩卻佔上風。在40分鐘的「停錶」賽制，這支學界班霸替換的人選較多，加上善於防守反擊的協恩，體能亦冠於學界。事實賽制不利永隆。雖內線的身形和對抗永隆處上風，但協恩的大前鋒劉芳盈和張靜嵐較靈活和快，射程亦較遠，可料將避免與黃惠婷埋身肉搏。不過劉芳盈的個犯問題湧現，由學界決賽的五犯離場到上一次對陣永隆亦身負4犯，如何守到黃惠婷又不「落手」，這可是一大挑戰。

協恩的進攻板斧多，大家各司其職，三分線更有蔣思琪發炮，而她的遠程亦愈漸穩定。（鄧倩螢攝）

永隆終在一年後打入4強，但卻在新伊館的第一戰就對上協恩，是一大挑戰。（朱潤富攝）

板斧各有千秋 預計外線火拼三分不可少

外線方面，陳欣汶雖然卸下隊長一職但球隊仍以其為重心，加上今年的隊長吳欣潼中距離穩定，射手蔣思琪和「百搭」的施啟諾的遠程投射，協恩火力不比往年弱。第2階段賽面對永隆，協恩都是靠施啟諾和蔣思琪的三分將比數拉開，全隊才找回信心和節奏；陳欣汶在學界決賽鎮住全場，其單打能力強，如永隆靠一人之力守死，此方法未為上計。

事實永隆外圍亦不容忽視，除了善鏟的關海珮和能射的陳樂如，李雪游能配合各隊友造出攻勢。然而協恩一開局的全場緊迫，多年來都令對手在未入局就失守，拆解協恩的防守陣理應是永隆的關鍵部署；協恩的速度和體力化的打法，將會大量消耗永隆的體力，要「停錶」而又有限的人腳下調動和調整，教練林碧怡的功力不可少。

除了陳欣汶和吳欣潼，劉芳盈在內線的作用很大，先再限制到黃惠婷的埋籃得分，再要「扭過」其具身形優勢的防守，中距離和入楔的把握力成關鍵。（鄧倩螢攝）

協恩球員全員圖鑑

+ 12 + 11 + 10

永隆全員圖鑑

+ 10 + 9 + 8

上場碰頭放大問題

「快打旋風」漢華將再對身形佔上風的裘錦秋，小組賽的對賽上半場比數咬緊，首節只有5：4的得分，但裘錦秋其後卻被漢華一度打出10：1的攻勢，最後以26：34落敗。雖然漢華曾贏一仗，但主帥翁金驊（翁Sir）表示：「再對碰時，對手一定準備得更充足。」事實上，裘錦秋在漢華的「洗禮」後「點醒」一班綠葉球員，在對手包抄主力的情況下，絕地求生下其他球員必定要挺身而出，裘錦秋教練陳翊麟（占士）直言：「漢華那一場放大了這個問題，夾擊讓外圍多了空位，讓其他隊友多了機會，她們知道自己要站出來。」而改善效果就在8強拿下青年會一仗看到。

雖然裘錦秋的後備深度不足，但8強中亦見有X-Factor跑出，當中何頌欣就是其中一個值得留意的新人。（鄭子峰攝）

雖然漢華平均身形都被比下去，但板櫈深對接下來的4強賽事有絕對的優勢。（李澤彤攝）

內線牽引造就外線機會

漢華以快打慢，內線有馬丹鳳以柔制剛，善用自己的靈活在籃下遊走，當對手包夾就能造出空圍讓外線發炮；但裘錦秋亦大同小異，當主力被守死，後備球員就會輕易「走甩」造出進攻機會。相信馬丹鳳亦會盡量和劉倩婷「硬撼」，始終對抗性不及對方，相反劉倩婷將會多硬爆籃下，漢華必須將防守收窄，以防青中8強的情況重演。

馬丹鳳雖然身形單薄，但去年曾代表港隊出戰亞運，亦經過亞中的磨練，出賽機會多練習時數亦多，經驗比劉倩婷略勝；但劉倩婷過去每場交出11分和11籃板，對漢華是很大的籃下威脅。劉倩婷以外，大前鋒何頌欣被教練點評稱讚，有空位也有信心完成進攻，在籃下也擔起一大的責任，也許會成為接下來的「奇兵」。

作為球隊的外線主力，何佩盈三分把握力不俗，加上身高上較有優勢；但面對漢華的緊迫防守未知能否衝破重圍。（鄭子峰攝）

「First 5｣ 實力相當 後備見真章

「上場何佩盈少落場，Full team的時候我們是領先的；正選人腳差不多，但漢華比較多人可用」，占士點出關鍵。正選五人，雖然兩隊打法各有千秋，但實力差距不大，就像上場的拉鋸就在下半場換入後備時完結，漢華實力平均而基本上每場能換入第10至11人，但裘錦秋過往只換到第6至7人。面對漢華的硬碰及「停錶」問題，預料體能消耗比以往的大，因此要捱過40分鐘的高強度節奏是裘錦秋最大的關卡。

家家有本難念的經，翁Sir亦指出漢華的毛病是主力的情商控制：「顧綽姿和梁浠悠的EQ要再好一點。」畢竟兩人都是球隊得分主力，加上外線策動攻勢，情緒控制是必須的。漢華今年的攻勢主要集中在三分線，過去6場精英賽全隊合攻117次三分起手，其中黃揚茵和梁浠悠分別有三成九和三成的高命中率。射手滿屋，再加爆發力強勁又具侵略性的顧綽姿和李嘉瑩做「箭頭」走快攻和突破分球，為漢華製造更多的進攻機會。「要阻止顧綽姿走前，她的確很快，捉不住她就很難打。」占士亦知道漢華這兩道「閃電」會為患，球隊除了集中體能亦有加強部署。

一個「穩陣」的控球後衛，對4強一戰十分重要；漢華的壓迫性防守，一不小心就會落入其節奏之中，但張芷嵐的控制可為裘錦秋增添幾分安心。（鄭子峰攝）

8強時裘錦秋劉倩婷盡現籃下功架，力壓青年會雙塔；今次再戰漢華，想必會部署制著經驗較好的馬丹鳳。（李澤彤攝）

攻波靠天分，防守靠苦練

場均貢獻16分、6.6個籃板和2.5次助攻的何佩盈得分能力無容置疑，加上屢有驚喜的張芷嵐充當控球後衛，穩定又能為球隊發動攻勢，不時交出「靚波」，內、外線雙劍合壁；何佩盈和劉倩婷的進賬，張芷嵐無功都有勞。但漢華必須在防守花心機，就好像翁sir所說的：「防守很重要，攻波要靠天分，防守是靠苦練，就像協恩一樣體能後要有機動。」

如何從漢華的防守中拉出空位讓主力攻籃，抑或是大膽讓綠葉球員在Mis-match（錯位防守）中做主攻的角色，也是裘錦秋接下來一個很大的考驗。

漢華風格依舊，大打「Hustle」和壓迫的球風，體力無限的感覺李嘉瑩正是其中一隻「電兔」。（李澤彤攝）

漢華全員圖鑑

+ 12 + 11 + 10

裘錦秋全員圖鑑