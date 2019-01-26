【學界精英賽】葵裘錦秋力戰至最後兩分鐘　不敵漢華三分雨惜敗

Nike全港學界精英籃球比賽另一場4強戰，由漢華中學與裘錦秋中學（葵涌）合演。兩隊互有攻守，未有一方能夠拋離，葵裘錦秋至完場2分鐘一度力追至60：62，但漢華的梁浠悠和黃揚茵連續命中兩記三分球，葵裘錦秋更兩度將漢華送上罰球線，漢華最終以72：63奠勝，相隔一年再闖決賽，明天（27日）將鬥協恩中學爭冠。 攝影：楊宇翹

去屆女子組季軍漢華今場面對葵裘錦秋，首節相當慢熱而且手緊，內線防守力度不足，葵裘錦秋主要內線劉倩婷輕易接應曾豪晴助攻入楔籃下得手，以15：11領先。葵裘錦秋針對漢華的馬丹鳳來防守，只要她一持球即包夾，干擾她出手，影響準繩度。幸漢華由顧綽姿以速度突破防線上籃得分，加上梁浠悠中距離跳投得手穩住局勢，力追至15：19，不過葵裘錦秋由黃巧霖接應助攻再在籃底建功，以21：15於首節領先漢華。

漢華的馬丹鳳（紅衣11號）初段被葵裘錦秋牽制，令她無法在籃下建功，改從中距離進攻，惜命中率麻麻。（楊宇翹攝）

雙方於第二節的防守略見放鬆，漢華顧綽姿看準時機再次剷籃得手。葵裘錦秋集中防守馬丹鳳、顧綽姿兩大得分主力，防守上「走甩」射手黃揚茵，她先在三分線出手博得3個罰球全中，再命中一記三分球，一口氣連入6分，連同李嘉瑩跳投得分，打出一波10：0攻勢，助漢華以25：21反超前葵裘錦秋。

葵裘錦秋的劉倩婷今場手風欠奉，她屢次嘗試從罰球線位置起手不果，轉而殺入籃底得分，加上今場中距離手感炙熱的何佩盈建功，未有讓漢華拋離太多，葵裘錦秋以29：36稍為落後完上半場。

葵裘錦秋的何佩盈（右）今場撐起全隊，鬥到最後仍然未放棄力阻對手得分。（楊宇翹攝）

漢華的顧綽姿（中）在球隊表現沉寂時挺身而出，以速度突破防守入楔得分。（楊宇翹攝）

+ 9 + 8 + 7

按圖欣賞漢華與葵裘錦秋激戰：

葵裘錦秋的劉倩婷（後）力壓馬丹鳳及駱晴上籃得分。（楊宇翹攝）

慢熱的漢華在下半場才真正入局，顧綽姿突破能力強之餘，適應場地之後，下半場更兩度以三分球助校隊保持領先優勢至49：40。此時葵裘錦秋的何佩盈挺身而出，與劉倩婷合作無間，由劉倩婷包辦籃板和防守之餘，她再接應張芷嵐助攻，把握漢華失誤屢次剷籃得分，並命中中距離跳投，將比數保持在至個位數字差距，以44：53完第三節。

何佩盈今場個人貢獻37分，表現亮眼，可惜未能帶領球隊晉級決賽。（楊宇翹攝）

漢華的黃揚茵（紅衣12號）聯同梁浠悠及顧綽姿在關鍵時刻在三分線發炮，助球隊以33.3%的三分命中率奠定勝局。（楊宇翹攝）

競技場上，除了激戰，還有人與人的互動、感動和觸動：

+ 6 + 5 + 4

葵裘錦秋主力何佩盈第四節攻力未減，初段兩次建功為球隊力追至49：55，不過此時個人為球隊轟入32分的她因抽筋暫時離場休息。葵裘錦秋雖然頓失得分火力，不過隊友劉倩婷與張芷嵐合共博得4個罰球並命中，以53：57繼續緊咬漢華。何佩盈治療過後於完場前5分鐘在球迷的尖叫聲下重返球場，繼續與劉倩婷衝擊漢華內線，完場前2分鐘追至60：62，掀起一陣高潮。不過，漢華的梁浠悠和黃揚茵連續命中兩記三分球射垮葵裘錦秋，再度拉開至68：60。即使何佩盈在比賽餘下30秒再次剷籃兼射入「and 1」，追至63：68，可惜球權在漢華手中，葵裘錦秋在餘下6秒未有足夠時間反超前，加上曾豪晴及何佩盈先後將漢華的馬丹鳳及梁浠悠送上罰球線，而且兩人皆命中，最終漢華以72：63擊敗葵裘錦秋，漢華將與協恩爭冠，葵裘錦秋則鬥浸信會永隆中學爭季軍。

漢華在勝出一刻在球場內興奮大叫。（楊宇翹攝）