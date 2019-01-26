【街場籃球】啟業邨運動場重開　「街場地標」適合一家大細

啟業邨多層停車場天台運動球場去年11月因翻新工程而關閉，事隔數月，運動場今日（26日）重開，除了籃球場的場地及天花比以往「新淨」之外，亦增設了多用途球場、兒童空間、緩跑徑等設施。

男子甲一籃球員蘇伊俊及女子甲組球員卓婷今出席運動場開幕禮。對於球場重開，蘇伊俊表示高興，亦勾起不少回憶：「我經常來這個球場，因為自己住附近，每次來都要上5層樓梯。以前這裏好大塵、去洗手間又好麻煩。」雖然如此，但蘇伊俊依然喜愛這個場地，翻新過後尤其適合一家大細，「設施改善了，多了些玩意，例如小朋友遊樂區、三人足球場，帶小朋友來的話更可以各有各玩，好適合一家大細」。

卓婷（左）和蘇伊俊（右）期望，啟業邨籃球場重要，有助推動街場文化。（甘琬湄攝）

卓婷不是經常來啟業邨運動場，但若在九龍打球又剛巧下雨，就一定到訪。「每次來都認為這裏很美很有特色，這裏是街場地標啊」！她又指，早前一部關於自己的微電影都在這個球場取景，因此啟業邨籃球場場對她來說就是特別的地方，現時翻新了，看到牆上的打氣字句，更感覺到香港的本土精神。卓婷表示，將來或許會多到訪這個「街場地標」，「因為有更多人來這個場的話，街場文化會更濃厚，應該會很有挑戰性，來跟隊的時候甚至可以到其他區域娛樂一下」。

啟業邨運動球場翻新後重開。（甘琬湄攝）

按圖看翻新後的啟業邨運動球場：

重開的啟業運動場劃分為不同區域，包括羽毛球場、籃球場，亦新增設三人足球場及緩跑徑，原有的室外羽毛球場亦變成兒童天地。負責活化運動場的基滙資本「民坊」更將與「香港遊樂場協會」合作，贊助區內年青人及小朋友參與以啟業運動場為主場的籃球訓練計劃，並由前及現役甲一球員任教。