【學界精英賽】與父親的3年承諾　馮逸朗以冠軍證明自己

當上最年輕的港島區D1 A Grade冠軍教練，張振興教練馮逸朗經此一戰之後，再多上最年輕的NIKE全港學界精英籃球比賽冠軍教頭名銜，全都是他們全隊上下的努力而來。 欠缺體能，那便跑山訓練；培養默契，那便多練戰術。這一連串的訓練，身為教練馮逸朗沒有只是在旁監督，他落場跟球員一起練，跟球員一同跑山鍛鍊體能，與球隊齊上齊落，終於收穫這個全校等待了16屆的精英賽冠軍，亦讓馮逸朗可以向曾經擔心他前程的爸爸證明：「我真係得咗喇！」

當初馮逸朗開始成為張振興教練時，爸爸曾經擔心過他的前途問題，「從我學生年代打波，直到決定當教練，他每一場都會來看。他曾經問過我那麼年輕便當教練，可以多成功？」父母總會憂心子女的前途，擔心他們可能花了心血、時間未必能達到目標，馮逸朗的父母也不例外，但他決定用3年時間向爸爸、外界證明自己：「我跟爸爸約定給我3年時間，我會竭盡所能。我覺得年紀從不是問題，最重要有決心。最後我們從前年精英賽殿軍、去年亞軍，直到今年終於贏冠軍，做到我對爸爸的承諾。」

張振興這一個等待已久的冠軍，除了為學校重返昔日榮耀之外，對球員，甚至是馮逸朗相當有意義，讓他證明自己。（楊宇翹攝）

球員在場內比賽時，馮逸朗在場邊總是激動地提場，不讓學生錯過任何一個進攻、防守的機會。（楊宇翹攝）

馮逸朗這3年執教張振興時的經歷並不是一帆風順，「連續兩年港島區學界決賽輸一分、鬥到加時輸波、去年學界連奪三個亞軍、今屆精英賽面對英華書院反勝為敗……這3年來的經歷都讓我慢慢進步。」

這些與冠軍榮耀只差一步是馮逸朗過去所嘗過的遺憾，亦讓他與學生更是一條心，成為他與學生們共同奮鬥的目標。去年一個久違17年的港島區D1冠軍，讓張振興全隊團結一心，馮逸朗直言為「一齊贏、一齊輸」：「八強後這一個月備戰精英賽，每次我都落場跟學生一起訓練，練體能時我亦陪他們一起跑山，每天起碼3至4小時的操練。球員累、大家都累，但我鼓勵他們能挺過去的話，很大機會贏得冠軍。」

張振興大勝男拔萃一刻，在場邊的馮逸朗立即衝入場內擁抱球員們，這個冠軍是場內與場外的他們一同奮鬥而來。（楊宇翹攝）

連教練都全心投入、與學生「齊上齊落」，這就是真正的團隊，向著同一目標進發，「這一屆真的很深刻，經歷有高有低，怎樣指導學生落敗後再站起來一起奮鬥，比起其他事情更為重要。」他令球隊更加發奮，天道酬勤，精英賽決賽戰況有目共睹。

來季張振興5名正選主力將畢業離校，馮逸朗表示未來會讓梁文軒（左）、郭凱文多汲取經驗，為接班作好準備。（楊宇翹攝）

跨過精英賽一大難關之後，張振興接下來尚有兩個學界大賽，馮逸朗目標清晰：「一定是衝擊四冠王！」

以張振興今季走勢，擊敗過漢華、寶覺、男拔萃，馮逸朗直言不多不少都有信心，但他心中有點隱憂：「年輕球員容易自滿，今年目標向『四冠王』進發，接下來的時間要不斷提醒學生們，今年的路其實才走了一半。」

這3年來的朝夕相對，令馮逸朗與學生們關係融洽，亦師亦友。（林若勤攝）

「四冠王」之路並不容易，開心過後還是要繼續操練，不過這個最年輕的精英賽冠軍教頭決定先讓這班振興男兒先放假休息：「這一個月以來始終太辛苦，每星期練4至5天，每天3至4個小時，幾乎與職業球隊差不多，先讓他們放完新年假再復操啦！」