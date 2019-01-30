【NBA】安東尼戴維斯欲離塘鵝　經理人「出口術」連累被罰39萬

2012年以狀元身分加盟塘鵝，「一眉道人」安東尼戴維斯至今仍未有爭冠的機會。 戴維斯已對塘鵝死心，決定離開到外面闖一闖，並向球隊提出轉會要求。 戴維斯經理人Paul Rich亦公開表示，希望球會放人，就算令到一眉道人被罰5萬美元（約39萬港元）也在所不惜。

2012年加盟塘鵝，戴維斯曾於2012、15年入季後賽，「行得最遠」一次為去年殺入西岸四強，最終被勇士以4：1踢出局。塘鵝今季表現一般，暫時以23勝28負排西岸尾四，入季後賽雖非無望，但一眉道人已無耐性再給時間「母會」，不想等到夏季轉為自由身，希望可以盡早投靠一支有力爭標的球隊。

戴維斯奮戰多年仍未能與總冠軍拉近距離。（美聯社）

Rich日前接受《ESPN》表示，戴維斯「想交易到一支球隊，讓他可以有個機會穩定地贏波及爭標。」他又透露一眉道人已經向球會表明，今夏不會續約並要求轉會。此舉惹來聯盟調查，並以「故意損害戴維斯及塘鵝的合約精神」，罰一眉道人5萬美元。

戴維斯想離隊他投，想去湖人早已是路人皆知。（Getty Images）

戴維斯經理人幫口，令一眉道人被罰5萬美元。（Getty Images）

一眉道人欲投湖人

外界屢傳2020年才約滿的戴維斯一心加轉投湖人，有消息人士指出，戴維斯陣營快會表明最終目的地是湖人，帶着一年合約的戴維斯，轉投到任何球隊都只會是個「借將」，一完約就會離隊。

戴維斯最近因手指傷暫時未能上陣。（美聯社）

戴維斯現因手指受傷，進入了傷兵名單，周三對火箭一戰未有上陣，但相信最快今周可以復出。據報塘鵝深明難以留人，計劃看看會收到什麼轉會方案；NBA交易市場美國時間下周四關閉，塘鵝不急於一時，將會等到有球會提出驚人方案，才讓一眉道人離開。