【籃球娛樂】NBA WAGs人妻女友（下）　Robyn最女神Axelle夠知性

繼上回介紹完5位NBA WAGs之後，瑞斗今次再選出幾位在NBA數一數二球員的妻子或是前妻。來自法國的Tony Parker不論是前妻或是現任妻子都是美人胚子，前妻是演員Eva Longoria，現任妻子是記者Axelle Francine，美貌與智慧的妻子他都擁有，果然是人生勝利組！

Robyn Hayward（Gordon Hayward太太）：五官深邃美

與丈夫一樣為運動健將，Robyn在求學時期已經是校內排球隊主要成員，更在2012年為學校贏得印第安納州冠軍，實力非凡。一身好線條加上親和力的笑容，以及球技的Robyn固然吸引到Gordon。愛情更讓他一改以往「毒男」的形象，搖身一變成為男神，改頭換面的Gordon與美麗太太Robyn甚為相襯，這就是愛情的魔力，他們更在結婚後誕下2女1子，生活樂也融融。

塞爾特人男神Gordon Hayward太太Robyn是位美麗人妻，笑起來尤其吸引。（Robyn instagram）

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Eva Longoria（Tony Parker前妻）：美艷人妻

將Tony Parker前妻放入WAGs是一個特別例子，畢竟希望以現任為主，但是瑞斗從小看Eva主演的「靚太唔易做」（Desperate Housewives）長大，私心還是把她加進排行榜內。艷麗的Eva與Tony Parker散發住法國浪漫氣質甚為相襯，可惜二人的婚姻只維持短短4年便告吹。兩人各自再婚，Eva最近誕下兒子，生活豐足。Eva沒有高挑身形，但嬌小玲瓏的她一樣吸引，迷人笑容更令她接下不少廣告代言，如此美貌真的令人醉了。

Tony Parker前妻Eva Longoria。（Eva instagram )

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Axelle Francine（Tony Parker妻子）：知性的美

雖然與Eva婚姻沒有完美結果，Tony Parker再婚後的現任妻子Axelle一樣不比Eva輸蝕。雖然Axelle不是明星，不過她的美貌以及6呎2吋的身高令她不乏追求者，因記者身份交遊甚廣，加上她的專業身份，不愧是美貌與智慧並重！

Tony Parker現任記者妻子Axelle Francine。（網上圖片）

Ayesha Curry（Stephen Curry妻子）：具內涵的內在美

雖然Ayesha外貌未如其他WAGs般突出，不過她甚有內涵，個人的餐廳飲食事業更發展得如日方中。Ayesha與Curry自小認識，相識相愛多年，他們一直恩愛如昔，最近繼兩名女兒後再誕下一子，一家五口樂也融融。Ayesha熱愛烹飪，她除了在三藩市開設餐廳外，更在休斯頓新開張以烤肉為主的「International Smoke」，更是網絡美食主持人、烹飪書作者，愛情事業兩得意，絕不是花瓶而已。

新世代最強射手Stephen Curry妻子Ayesha。（Ayesha instagram）

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Savannah James（LeBron James妻子）：樸素簡單美

這對夫妻同樣從小認識，青梅竹馬當然順理成章共諧連理。Savannah相對其他WAGs顯得低調，平時亦少有打扮得光鮮亮麗，主力照顧家庭及她的慈善事業，將他們所得回獻家鄉俄亥俄州。