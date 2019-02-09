【NBA】安東尼稱退役日子並不遙遠　或投湖人與占士首度聯袂

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在今年初被火箭交易至公牛，但其後再度被棄用，現時成為10屆全明星的自由身球員，惜至今未有落班。「甜瓜」接受訪問時，坦言離退役並不遙遠。 早前曾傳出安東尼或加盟湖人，而現時湖人在交易死線後有一個空位，安東尼或與好友勒邦占士首度聯手。

安東尼在今季前，以自由身加盟火箭，與基斯保羅及夏登聯手，希望在職業生涯尾段再一次衝擊冠軍指環。可惜，安東尼與火箭的合作關係僅維持10場，雙方便分道揚鑣。「Melo」其後雖然轉投公牛，但亦未有再度披甲上陣，再遭公牛棄用成自由身球員的安東尼，至今仍然未找到新東家。

安東尼與夏登在火箭短期合作後，被球隊棄用，至今仍未找到新東家。（Getty Images）

安東尼效力火箭僅10場後，雙方便分道揚鑣。（Getty Images）

安東尼與「大帝」勒邦占士同樣是2003年度的新人，二人私交甚篤，所以多次傳出占士有意邀請「Melo」加盟湖人，於洛杉磯聚首。不少NBA的知情人士亦透露，湖人方面對簽入安東尼感興趣，雖至今仍然未有安東尼正式加盟湖人的消息，但湖人在交易死線前換走蘇巴及比士利，使陣容有一個空餘的名額，或許為簽入安東尼而騰空。

勒邦占士與安東尼同屬2003年的新人，亦曾在美國夢幻隊做隊友。（Getty Images）

勒邦占士與安東尼多年在NBA賽場亦是以對手身份同時出現，如今有望首度在湖人聯手。（Getty Images）

安東尼早前美國傳媒《Huffington Post》的訪問時，並不諱言透露他的職業生涯逐漸步近結束，「在多年來的球員生涯中，我經歷過高低起伏，而我在8歲起接觸籃球，我人生一段頗長的時間亦有籃球的陪伴。縱然放下心愛的東西是十分困難，但隨時間的過去，亦要繼續向前，步向人生的另一階段。老實說，我依然深愛籃球，但我深明我的職業生涯逐漸走近最後一步，而亦有心理準備接受退役此事。」