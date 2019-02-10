【大專籃球】港大無緣四強　被珠海單刀「打爆」籃底

大專開年第一仗，香港大學和珠海學院就迎來一場硬仗，甲一四子蘇尚瀛、鄧志恒、葉俊傑和鍾俊昇撐起全場38分鐘，最後56：43守住勝利。 久別的大專盃四強，就連主教練王鏗都說：「我都不記得上次是什麼時候，好似是199幾年⋯⋯」

處於男子B組的香港大學和珠海學院上演激戰，暫時2勝2負的港大出線與否，今場就是關鍵一仗，全因香港浸會大學以4戰全勝暫時守住首名出線之位，而珠海的3勝1負則守住第二。

鄧志恒在比賽期間禁不住情緒大罵隊友，皆因犯規問題不能再嚴重下去，為了這一場仗大家都很肉緊。（張倩儀攝）

鄧志恒直言隊友們在過去幾個月有明顯進步，四強的一役大概是沒有問題。（張倩儀攝）

今場港大入局較快，湯桓兩球三分命中讓珠海頓感危機；向來以正選人腳取勝的珠海今場也不例外，憑「單刀」快攻博得多次罰球機會，蘇尚瀛上籃屢屢得手，葉俊傑再罰球得手首節追平9：9。

珠海防守變窄，港大在籃下難以發揮驗用，反而在外線輕鬆起手，蔡駿賢三分得手再令比數咬緊。

港大歐文輝表現積極，中距離和籃板皆有貢獻，但港大全隊的把握力欠奉，但欠缺內線優勢，外圍的命中率就更重要。

珠海沒有太多的人腳，但主力四人都使出渾身解數，頻頻單刀殺入籃下。（張倩儀攝）

珠海四大主力撐起全隊，沒有太複雜的戰術，平均身高超過1.8米的甲一四子，全靠身體質素「硬撼」面對的防守者，快攻為得分來源，半場領先20：15。

港大對於珠海收窄的防守顯得無計可施，轉以外圍攻籃。（張倩儀攝）

換邊後迎來一場「三分雨」，而珠海的進攻火力轉移至四子以外的黎梓健身上。

雖然四子三節未有休息，但體力仍非常充足，面對港大壓迫性的防守，其實珠海眾將難以單打獨鬥，就像教練蔡芳裕在暫停時所說的：「拖到最後數秒才攻，我們要的不是英雄，要的是團隊。」

港大的戰術較多容易找到進攻有利位置，但對手身型佔優，要得分還是不容易。（張倩儀攝）

38：26，珠海第三節經已將比數拉開，防守亦比上半場進取，以防人腳較充足的港大有機可乘。

港大的鄺錦昌三分得手，另一邊廂林偉康亦還以顏色，港大「無限搶籃板」，鄺錦昌更博得罰球，再由盧智健轟入一球快攻三分。

珠海一度節奏大亂，務求以暫停重整軍心，一口氣打出10：3的攻勢，最終以56：43「穩陣」拿下首張出線四強的入場券。

港大錯失力爭出線的機會，同組的首個出線機會就成為珠海的囊中物。（張倩儀攝）

比賽間因一個失誤，平日的「笑將」鄧志恒都忍不住對着隊友大罵，說起來也尷尬了一下：「那時候說不要再犯規，隊友還是忍不住手⋯⋯」

甲一四子作為球隊主力，擔起大旗之外也是得分最主要的來源，打足40分鐘也不足為奇，但體能可是最大的關卡：「我覺得還能應付，暫時球隊的打法就這樣，也是一種磨練。」

順利出線，做到四子在季初說過的承諾，鄧志恒也滿心期待：「四強不成問題，後備打得不錯，希望決賽可再對浸大，『復啅！』。」

大專盃珠海56：43港大（按圖放大）