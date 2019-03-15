【ABCT．校園組賽】全港12支各區校隊分途出擊　打出拼搏兄弟情

灣仔修頓室內場對於每一位籃球員，不論是中學生、大專或是業餘球員而言都是夢寐以求的「籃球聖地」，要踏進修頓球場作賽的機會是非常難得。中學生要步上這個舞台，先要打入各區的校際賽事的決賽，不過學界比賽競爭相當激烈，能夠突圍而出走入修頓為數不多，總有球員帶著遺憾結束中學生涯。今屆共有12支球隊，一同爭奪於4月19日出戰在修頓舉行的修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃終極冠軍及季軍戰，一圓他們的修頓夢！

屯門天主教中學籃球隊

屯門天主教中學籃球隊。（梁鵬威攝）

屯天的鍾曉穎（前）以大師兄身份與一眾師弟在修頓Action 2019 - 全港校園挑戰盃一同打拼。（梁鵬威攝）

屯門天主教中學在去季隊長鐘曉穎領軍下，球隊在17/18年度屯門區學界賽事突破過往A Grade八強的成績，以亞軍之姿取得去屆精英賽資格，為學校寫下歷史，踏上他們夢寐以求的精英賽舞台。雖然屯天今屆以殿軍完成地區賽事，未能在精英賽與各區列強較量，但他們把握機會參加修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃，與其他地區校隊對賽，汲取經驗之餘亦為隊內周家寬、鍾曉穎等中六生最後一年學界生涯寫下美好回憶。

屯天籃球隊長周家寬。（梁鵬威攝）

屯天籃球隊成員：（左起）莫天宙、陳允尤、陳丁燿。（梁鵬威攝）

屯天籃球隊成員：（左起）曾俊傑、鍾曉穎、陳鈺麟。（梁鵬威攝）

屯天籃球隊成員：（左起）關鎮銘、鍾明晉、鄭逸朗。（梁鵬威攝）

佛教筏可紀念中學籃球隊

佛教筏可紀念中學籃球隊。（梁鵬威攝）

筏可隊長Colin Ross Pingol（右）雖然身形矮小，但勝在靈活、有速度。（梁鵬威攝）

佛教筏可紀念中學是一所位於大澳的中學，曾經面對收生不足問題，直到由惲福龍出任校長，以愛感化學生，因材施教，更身體力行參加不同運動，鼓勵學生參加各項校隊，令到籃球隊在荃離區冒起。雖然他們並非傳統運動學校，但是籃球、欖球、足球獲獎無數，男籃隊更獲得今屆荃離區A Grade殿軍，突破前一屆的第5名的成績。為了讓球員多汲取經驗，故參加修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃，實踐平日訓練所學的技術，磨練球員。球隊日常在練習期間氣氛融洽、情緒高漲，有時更因此在訓練期間受罰，不過隊長Colin Ross Pingol透露他們在比賽期間萬分認真，希望透過比賽令他們更成熟，應付未來的挑戰。

筏可籃球隊長Colin Ross Pingol。（梁鵬威攝）

筏可籃球隊成員：（左起）Mohammad Aqeel、Egleton Carl James、Calvin Tino Logan。（梁鵬威攝）

筏可籃球隊成員：（左起）Frione Zach Tensuan、Jon Daniel Galura、Felix Jasper Arvin Aclan。（梁鵬威攝）

筏可籃球隊成員：（左起）Anar Manlai、Don Marco Lisondra、Ariel Ledesma Tansingco。（梁鵬威攝）

聖芳濟各書院籃球隊

聖芳濟各書院籃球隊。（梁鵬威攝）

聖芳濟各的實力球員之一李浚銘（右）現於永倫青年軍跟操。（梁鵬威攝）

聖芳濟各書院是近年大北區冒起的實力之師，在14/15年度勇奪大北區冠軍後，隨後2屆的A Grade賽失利，無緣冠軍。不過籃球生涯有起便有跌，重整旗鼓後於17/18季度在大北區與基督教信義會心誠中學的一場A grade決賽中，在落後三節後大爆發，最終反敗為勝封王兼重奪精英賽資格，振奮人心。球隊今季雖在地區A Grade賽遺憾以殿軍作結，不過他們未有氣餒，積極練兵盼重返昔日榮耀，陣中小將吳錦粦透露師兄過往贏得冠軍感染他們，將這鼓籃球風氣一直傳承至今，更希望從修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃分組賽中，從與其他地區球隊較量，測試球隊的實力及培養他們默契及團隊精神。

聖芳濟各籃球隊長毛澤龍。（梁鵬威攝）

聖芳濟各籃球隊成員：（左起）麥家銘、謝兆希、汪洋。（梁鵬威攝）

聖芳濟各籃球隊成員：（左起）邱子涵、鄧愷駿、李智樂。（梁鵬威攝）

聖芳濟各籃球隊成員：（左起）李浚銘、吳錦粦、林可豐。（梁鵬威攝）

聖公會蔡功譜中學籃球隊

聖公會蔡功譜中學籃球隊。（梁鵬威攝）

蔡功譜隊長羅啟睿（中）身形高大健碩，且突破能力強。（梁鵬威攝）

聖公會蔡功譜中學在九龍區D1及D2組別游走，近10年來兩度從D1降至D2比賽。14/15季度雖為D1 A Grade第6名，可惜總分數位列D1第11名，無奈要降至D2組別。蔡功譜在D2繼續力爭競逐升上D1的機會，近2年在D2 A Grade打入四強更奪得殿軍，隊長羅啟睿認為是球隊的一個突破。蔡功譜今次參加修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃與其他不同地區校隊較量，羅啟睿表示想為即將中六畢業的師兄們一圓在修頓作賽的夢想：「我們學界賽在4強止步，未能打入在修頓舉行的決賽，剛好得知有ABCT校園經賽事，每組首名出線隊伍能夠在修頓作賽，大家相當興奮及期待，落力打好每一場。」

蔡功譜籃球隊長羅啟睿。（梁鵬威攝）

蔡功譜籃球隊成員：（左起）蘇文鍵、李維慶、游俊傑、林鍏沖。（梁鵬威攝）

蔡功譜籃球隊成員：（左起）伍肇浠、容至輝、鍾浩然、戴曉森。（梁鵬威攝）

地利亞修女紀念學校（協和）籃球隊

地利亞修女紀念學校（協和）隊長Qureshi Muhmmad Waqas。（梁鵬威攝）

地利亞修女紀念學校（協和）在競爭激烈的九龍區作賽，他們近10年以來一直默默耕耘，從九龍D3（第三區）累積經驗，直到10/11季度憑該組總冠軍升上D2作賽。球隊在D2的A Grade組別多保持於三甲之列，今屆贏得亞軍之餘，B Grade小將亦捧走季軍，隊長Qureshi Muhmmad Waqas直言今屆與A Grade冠軍只差一步，令他們更加奮力訓練及多參加比賽，加強實力。球隊在修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃分組賽首仗擊敗中華基督教會桂華山中學，Qureshi笑指他們往常在任何賽事被看低一線，能夠擊退強隊讓他們證明雖是D2球隊，但絕不代表比起D1隊伍弱。

東華三院郭一葦中學籃球隊

東華三院郭一葦中學籃球隊長亞臣（右）、成員溫子謙（左）。（梁鵬威攝）

東華三院郭一葦中學於18/19球季在元朗區學界籃球A Grade賽事未能打入決賽，最後以季軍完結A Grade賽，只差一步便能以地區首兩名取得全港學界精英賽資格。球隊未有因此士氣低沉，隊長亞臣透露參加修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃，盼從比賽吸收經驗：「老師向我們分享有ABCT校園組賽事，亦是一個令我們成長的機會，我們沒有任何的主力，以團隊籃球為主，希望能夠打入4強。」

校園組賽事已進行3個比賽天，蔡功譜（左）暫時在分組賽2戰全勝，出線四強高唱入雲。（梁鵬威攝）

修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃於2月26日已經開打，12支各區校隊在4個分組互相較量，務求以小組首名出線在灣仔修頓室內場舉行的終極冠軍及季軍戰。在經過4個比賽日後，聖公會蔡功譜中學戰績暫時一枝獨秀，位處D組的他們先以59：57擊退浸信會呂明才中學，再以42：25大勝聖芳濟各書院，以2勝成績列D組首名，至於A組的聖若瑟英文中學以55：40挫衛理中學，暫時1勝在手。

B組的屯門天主教中學未受考驗，以61：40輕取佛教筏可紀念中學；有港青U16球員亞臣在陣的東華三院郭一葦中學以56：42勝筏可，下仗與屯天一戰爭奪出線機會。C組的地利亞修女紀念學校（協和）打出驚喜一仗以57：47力壓中華基督教會桂華山中學，桂華山亦以57：48力挫賽馬會體藝中學，兩隊暫時均以1勝同列該組第一名。

修頓ACTION 2019 - 全港校園籃球挑戰盃分組名單：

A組：衛理中學（1負）、聖若瑟英文中學（1勝）、香港道教聯合會圓玄中學

B組：屯門天主教中學（1勝）、東華三院郭一葦中學（1勝）、佛教筏可紀念中學（2負）

C組：中華基督教會桂華山中學（1勝1負）、地利亞修女紀念學校（協和）（1勝）、賽馬會體藝中學（1負）

D組：聖公會蔡功譜中學（2勝）、聖芳濟各書院（1負）、浸信會呂明才中學（1負）



校園組別賽事於2月尾至4月舉行，季後賽將移師至灣仔修頓室內場舉行，有關賽事詳情可瀏覽賽事Facebook專頁：http://www.facebook.com/ABCTHK

新一屆修頓Action 2019新增「全港校園挑戰盃」，與已舉辦三年的修頓Action「業餘籃球聯賽冠軍盃」雙軌並行，並貫徹宗旨：「為有一定實力的球隊提供具競爭性的里程碑，繼續燃點他們對籃球的追求 」。「全港校園挑戰盃」特為學界中上游隊伍而設，球隊均在中學學界比賽甲組組別中取得前四名而未有打進精英賽的即可參加。今屆共有12支球隊，一同爭奪於4月19日出戰在修頓舉行的終極冠軍及季軍戰資格。