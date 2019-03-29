【NBA】真路比利20號馬刺球衣退役　鄧肯柏加齊向戰友致敬

真路比利的20號球衣，從此高掛在馬刺主場AT &T中心。 美國時間昨晚，馬刺贏騎士的NBA比賽後，馬刺舉行名宿真路比利的球衣退役儀式，恩師普波域治、前隊友柏加、鄧肯及奧拔圖等出席致詞，一起見證這個屬於Manu的歷史時刻。

美國時間昨晚（3月28日）的AT&T中心舉行馬刺對騎士的比賽，但外界的重點都放在賽後的真路比利（Manu Ginobili）球衣退役儀式，比賽彷彿變成不太重要的前菜。球場外，馬刺掛起真路比利的舊照，還有形形式式關於他的裝飾；球迷也紛紛穿上真路比利的球衣，或者帶同答謝真路比利的標語橫額。

馬刺也為入場球迷準備紀念品，例如一頂寫有「Gracias Manu」的帽子，但最別出心裁的是，贊助商為每位球迷提供紙巾，並在包裝上寫住：「有時講多謝的時候，你需要紙巾。」馬刺球員在賽前熱身時，也穿上印有「Gracias Manu」的上衣，現場還響起阿根廷國歌。

馬刺的贊助商向每位球迷派紙巾一包。（馬刺Twitter）

每位入場球迷都獲「Gracias Manu」的帽子。（馬刺Twitter）

馬刺對騎士半場休息時，馬刺安排了史高拿等真路比利的一班前阿根廷隊友登場，討論真路比利對阿根廷籃球的影響，還有其國際賽的成就。一班現役馬刺球員相當落力，為球衣退役儀式帶來一個愉快的開始，在真路比利在看台上見證下，他們以116：110擊敗騎士。

比賽完結後，真路比利球衣退役儀式開始，馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）、其前隊友鄧肯（Tim Duncan）、柏加（Tony Parker）及奧拔圖（Fabricio Oberto）等先後致詞，向真路比利致敬，而艾利諾（ Sean Elliott ）則擔任主持。

真路比利在美國時間昨晚出席球衣退役儀式。（美聯社）

更多球衣退役儀式照片：

+ 4 + 3 + 2

柏加認為真路比利定義了馬刺的籃球，因為他無私心。他續說：「如果沒有你做我隊友的話，我不會成為現在這樣的球員。你每天都給我啟發及激勵，彷彿會感染我一樣。跟你一起打波，幫我成為一個更優秀的球員。」

柏加還說：「當我形容你的時候，我只想到你是獨一無二的球員。沒有其他詞語可以形容你。你就是那麼獨特，獨特到頭兩年普波域治都不知怎樣做。」

普波域治則說：「要建立一支團隊，每一個人都很重要。如果沒有Manu，就不會有冠軍。如果Manu不在，這件事不會發生。就像柏加所說，他的勇猛、鬥志、對勝利的欲望、競爭力皆非常強大。」

真路比利的20號球衣，掛在鄧肯的21號旁。（美聯社）

鄧肯講到還記得真路比利加盟馬刺的那次選秀大會，「當我加盟馬刺的早期，我每年都會看選秀大會，因為我們常常選中那次我從未聽過的球員，例如真路比利。」全場大笑後，鄧肯續說：「我問普波域治，他是誰？我們選了誰？普波域治跟我說，他會成為一個優秀的球員，他的助攻不俗。我想好吧，反正普波域治說了算，沒所謂。」

最後鄧肯高度讚揚真路比利，他說：「你比所有人先看到一些事，你又做到一些所有人都沒有做的事。你是個不可思議的球員，很榮幸可以在此祝賀你。」

在太太及3名兒子在場見證下，真路比利混雜西班牙語及英語致詞，答謝教練、隊友、家人，他年少時想不到能夠站在NBA的舞台上。他說：「我來到聖安東尼奧時，我對這座城市一無所知，我不知道跟這兩個人（柏加及鄧肯）一起會是怎樣，也不知跟大衛羅賓遜一起又會怎樣。每一次，你們為我而瘋狂，每次你們一起喊我的名字時，我就感覺到你們支持我，我十分感激，多謝你們！」

最後，隨着覆蓋代表真路比利的20號球衣的黑布在體育中心屋頂揭開，真路比利的名字永遠會留在戰友鄧肯的21號球衣旁，成為馬刺史上第9位獲得球衣榮休的球員。