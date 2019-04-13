【NCAA】杜克三子齊齊參加今年NBA選秀？　只剩威廉臣未表態

杜克大學有「三大王牌」坐鎮，可惜在NCAA的東區決賽飲恨出局，無緣揚威全國大學籃球賽。不過，杜克三子在來年未必再度在NCAA場上聯手，因列特殊及RJ巴納特亦先後宣布將參與今年的NBA選秀，只剩威廉臣一人未有表態。日前，威廉臣被問及會否參加選秀，他卻大賣關子。

杜克大學（Duke）擁有威廉臣（Zion Williamson）﹑列特殊（Cam Reddish）及RJ巴納特（RJ Barrett）「三大王牌」，使他們成為今年NCAA的大熱門，但竟然在東區決賽不敵密芝根州大學（Michigan State），無緣更進一步。

列特殊（左）與威廉臣（中）亦未能領杜克贏得今年的NCAA錦標。（Getty Images）

杜克球員威廉臣是如今籃球壇灸手可熱的人物，早前曾有消息指，美國隊有意徵召他出戰今夏的籃球世界盃。

威廉臣在當地周五晚出席頒獎典禮，被選為年度大學最佳男子籃球員的他，親身出席接過殊榮。當他領獎時，被主持人問及會否跟隨兩位隊友的腳步，一同參與今年6月的選秀，該名18歲的球員並未有正面回答，笑着以「誰知道（Who knows）」來作回應。

威廉臣會否參加選秀，亦成為籃球壇的焦點。（Getty Images）

Zion keeping us guessing 😂 pic.twitter.com/8PWIQy0F4a — ESPN (@espn) April 13, 2019

戰畢NCAA球季後，列特殊與RJ巴納特亦先後透過社交網站公布，即將參與今年的NBA選秀。同時，意味杜克大學將極有可能失去3位實力雄厚的一年級生。

杜克三子來季相當可能分道揚鑣，一旦威廉臣表態參與選秀，加上列特殊及RJ巴納特三人的實力非凡，大有機會在首輪前列被不同球隊選中，或許以NBA新人的身份在球場上對壘。

杜克三子在來季大有機會分道揚鑣，來季或許在NBA賽場以對手身份重遇。（Getty Images）

RJ巴納特早前宣布參與今年的NBA選秀，未知隊友威廉臣會否跟隨他的腳步。（Getty Images）

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