【大專籃球】何倚富蔡鴻興「Last Dance」　終嘗冠軍滋味

早幾年的大專籃球，特別是男子組，大家都只敢懷着一點小小的希望。 每一隊開季都訂下一次又一次的決賽目標，但即使打入修頓，這五年來都被理工大學以大比數的技術性擊倒。理大的五連霸「真材實料」，任大專男子組再多強隊，都只能落得「二奶命」。今年理大換上全新的陣容，實力平均大家彷彿重新見到希望。 畢竟四年的大學生涯，其實就比學界更短暫，學生籃球的「Last Dance」何倚富和蔡鴻興終一嘗捧盃的滋味。過關砍將，就連去年在4強卡住的一關都捱過了，城市大學殺入決賽終以73：68拿下這一仗，這時響起的「We are the Champions」音樂悠揚，也別具意義。

「我差點就哭出來。」鴻興賽後還是禁不住激動的心情，努力多年終於在最後一戰圓夢。「其實我們在城大的第二年也曾入過決賽。」鴻興憶述：「但最後大敗，當時輸了給理大，算是一次很慘痛的經歷，就覺得我們有很大的差距，因為這些不能騙，就是比數就證明了一切。」之後每年都想好好把握入決賽的機會，但都碰壁，「每次在4強都對BU，都是在同一個位置敗在浸大手中」。

各有球會，各有隊友，兩人都只能在城大披上同樣的戰衣，如今的冠軍圓夢也算是一個完美句號。（龔嘉盛攝）

隊友不是只會傳傳球，做做單擋，而是場外場內都一樣支撐着對方，互補對方的不足。（龔嘉盛攝）

今年雖然開季也不是一帆風順，但重要如4強一役，城大也能從落後追趕到最後反勝，在浸大的主場爭入修頓，倚富回想：「剛過去我們就在同一位置上復仇成功，終於⋯⋯」深嘆一口氣，勢均力敵也能突圍城大士氣大為振奮。

雖然蔡鴻興和何倚富沒有說一些真情告白，但感覺兩人相知相惜。（龔嘉盛攝）

很多時候倚富一句起兩句止，鴻興也習慣把他未說完的接下去，默契從場內到場外，一個眼神就是隊友的感應，鴻興笑說：「認識了這麼多年，很多事大家都會知道，默契完全沒有問題。」一個「No look pass」，一個短傳甚至於起手的時間點，「我常跟他（倚富）說叫他放心射放膽去攻，我會幫他搶籃板的。」鴻興看了看旁邊的倚富笑笑說：「他是很全能的球員卻比較安靜。」咬了一下舌頭，第一次接着鴻興的話尾：「正因為我少出聲，所以他的確擔當了一個領導者的角色，是我一個很好的拍檔。」

訪問途中很多時候，何倚富都這樣看着蔡鴻興，不時點頭表達自己的認同。（龔嘉盛攝）

「是互補的感覺嗎？」我問。

「也是，互補不足吧，一動一靜一面一底，就算他不出聲我都了解他的打法；倚富幫的補足的？得分吧哈哈。」兩種風格的笑，一個咬着唇嘴角不自覺上揚，一個直接「哈哈」兩聲，「得分上不算全面，因為是內線，很多時要當工兵，搶籃板和單擋」。這也是鴻興一直叫倚富放膽的原因，可能是男生吧，很多事都更加盡在不言中，直接用行動支持着對方，我想這就是隊友，你不行我頂上的義氣。

今年各隊實力平均，城大最終突圍，一嘗冠軍滋味。（資料圖片／李澤彤攝）

雖然蔡鴻興笑說自己得分未夠全面，但他在內線還是具殺傷力。（資料圖片／李澤彤攝）

何倚富為人較內斂安靜，但一到場上看到籃框就像有無盡的進攻意欲。（資料圖片／張倩儀攝））

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