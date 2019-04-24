【NBA季後賽】尼拉特大爆發轟50分　三分球絕殺雷霆率拓荒者晉4強

雷霆在西岸首圈第4戰，在主場不敵拓荒者，總場數落後1：3。瀕臨出局邊緣的雷霆，希望在波特蘭演絕地反擊。雷霆兩大主力韋斯保克與保羅佐治雖合共交出65分，但拓荒者在尼拉特「大爆發」，個人轟入季後賽新高的50分，在最後一擊更在保羅佐治面前射入一記超遠程三分球，絕殺雷霆，晉級西岸4強。

雷霆上仗在主場再度失利，今仗作客拓荒者即成「生死戰」，「雷霆孖寶」韋斯保克及保羅佐治分別上陣45及42分鐘，希望力保球隊的晉級希望。雷霆與拓荒者在上半場戰情緊湊，拓荒者戰畢兩節後稍微領先1分。兩軍在下半場多次互換領先優勢，雷霆在第四節連取12分，一度拉開15分領先主隊。

不過，拓荒者在及後急起直追，在完場追成115：115平手，而主力尼拉特處理最後一擊，以一記超遠程三分球得手，以3分絕殺雷霆，總場數4：1淘汰對手，拓荒者晉級西岸季後賽次圈。

尼拉特在最後一擊面對保羅佐治，轟入超遠程三分球絕殺雷霆。（路透社）

尼拉特攻入致勝三分球後，一眾拓荒者球員衝前慶祝。（美聯社）

「雷霆孖寶」在今仗相當努力，保羅佐治攻入36分，加上韋斯保克貢獻29分及個人季後賽第10次的「大三元」，可惜亦未能率球隊扳回一城，連續3季在首圈止步。相反，拓荒者早前兩個球季，在首圈亦被對手直落4場淘汰出局，時隔兩年再躋次圈。

韋斯保克貢獻職業生涯第10次季後賽「三雙」，但亦無補於事。（路透社）

保羅佐治今仗攻入36分，但亦未能阻止球隊連續3季首圈出局。（美聯社）

今個系列賽中矚目的「0號對決」，最終由尼拉特笑到最後。該名拓荒者的控衛在今仗上半場已貢獻34分，全場合共轟入50分，其中攻入10個三分球。是他職業生涯季後賽的新高，同時亦創下拓荒者史上最高的半場及全場得分紀錄。

尼拉特與韋斯保克的「0號對決」，結果尼拉特在第5場攻入50分領風騷。（美聯社）

尼拉特今仗火力全開，攻入他在季後賽的得分紀錄，協助球隊時隔兩季再突破首圈。（美聯社）

比賽時間僅餘10秒左右，尼拉特為拓荒者處理最後一擊，他慢慢引球推進帶過半場，尼拉特面對保羅佐治，並未有作出任何突破，尼拉特在運球後，在保羅佐治面前踏後三分試射，在距離37呎攻入超遠程三分，絕殺雷霆。

Damian Lillard (50 PTS) buries the three for the #TissotBuzzerBeater and the @trailblazers advance to the Western Conference Semifinals with the 118-115 Game 5 victory! #ThisIsYourTime #RipCity#NBAPlayoffs pic.twitter.com/cVqLJkHLR4 — NBA (@NBA) April 24, 2019

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