【高級組銀牌】盧曉芳回巢安青的使命　一個回家的感覺

「BB（盧曉芳）的組織真的很好，有她我們的表現也提升了」、「BB回來，我想可以衝4強」。剛過去的銀牌賽，訪問過安青李麗娟，也問過唐曉蕾，她們不約而同地提起今年回巢的盧曉芳。

走到安青人群中找尋盧曉芳的身影，只見她站在另一邊聽着父親說話，目光呆滯，雙雙通紅的抱了抱他，說了句「過兩天回來」。今年的銀牌決賽在一瞬之間逆轉，5.8秒，安青從領先1分到反輸1分；福建的卓婷鏟底上籃得手，球證表示兩分入球有效後，安青眾人不禁掩面抱頭，痛哭的流淚的，畢竟戰至加時再連續兩場比賽皆負福建1分也是滿滿的不甘心。

這就是盧曉芳口中的家，有愛的地方，今季回巢用自己的經驗帶起安青。（張倩儀攝）

對我打招呼那淺淺的一笑，還是難掩一臉失落：「對不起我聲音⋯⋯」啞得嚇人，「上場開始病，今場熱身的時候都迫逼自己一定要在狀態，但病真的是沒有辦法。」只得銀牌第二，或許是只差一步，但足以證明安青的躍進，特別是盧曉芳這個「老臣子」更期待這一季的聯賽。「以前打安青已經覺得很強勁，但不知道為什麼『埋班』的成績就是差一點，打不入頭四，今年很齊腳有新有舊有射有快⋯⋯」她續說：「我想我對安青還是有一點影響，不是只是我空口說白話，從成績都可以看到。」從偉邦轉到南華再回來安青，小將的成長，加上自己幫忙：「我覺得安青是有能力問鼎冠軍的球隊。」

雖然盧曉芳的身高在籃下有優勢，但因控場和組織好讓她經常擔起策動的大任。（張倩儀攝）

球會是一個集五湖四海球員的地方，要走要留只是一句話，也許除了為球隊，更多的是為了表現自己，但盧曉芳把安青形容為「家」：「是回家的感覺，一個很有愛的地方。」兩年過後，自己也快要踏入三字頭，回來前也會想想自己能做甚麼：「回來了，還會不會像以前當打？未必，但這一次想扶助一班新球員。」說到做到，場上的她不再搶攻，控制節奏，為隊友制造機會，在她的策動下得分點更能發揮作用：「安青以往的得分點可能僅得蕾（唐曉蕾）一個，但我在就可以分散，讓隊友全部開花。」

隊友們不約而同表示她的回來讓球隊各方面都變得更好，有新有舊有射有底。（張倩儀攝）

「小時候多打得分型，長大了喜歡打助攻，但回來不可以只做助攻。」還以為是多了什麼野心或目標，她的補充讓我笑了出聲：「如果不是就會愈來愈懶，愈來愈來不想進攻，教練都常說『BB你要打，你要有意慾去進攻』。」她笑說。每場給自己一個20分的任務，不一定做到，但至少有一個數字去追；她的進攻我會以「舒服」去形容，從不強求，有空位有球在手就把攻勢完成的順勢。

雖然口中笑自己是老將，但29歲其實真的不老，只要心還沒有認輸就談不上老。（張倩儀攝）

回到這個家，發現「家人」換了人，年紀愈大就愈重情，盧曉芳還是會想從前：「 再老的一批其實都沒有再打了，對我來說是有一點傷心的，小時候扶我上來的前輩，我也希望回來打的時候她們都能在。」接棒成為帶新人的一個，口中總愛掛着「老了老了」，但仍在場上的一天就代表心中還不認輸，「年紀是老但我有的是經驗，就算不夠快不夠跑，老將的價值就是經驗」。安青的班底讓人眼前一亮，盧曉芳帶着年輕隊友再走前一步，銀牌只是開始。

聯賽實在讓人期待，安青可是今季有力問鼎冠軍的球隊之一。（張倩儀攝）

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