【NBA】公鹿再破塞爾特人　東岸決賽差一步　夏登領火箭追和勇士

周二NBA季後賽，公鹿憑「字母哥」艾迪杜高普攻入39分，作客113：101擊敗塞爾特人，總場數領先至3：1。西岸的火箭就有夏登領銜轟入38分，以112：108力克勇士，總場數追成2：2平手。

NBA東西岸「一哥」公鹿、勇士，周二（7日）齊齊客場出擊，同樣以總場數2：1領先，但結果卻不一樣。公鹿多得王牌「字母哥」艾迪杜高普的精彩演出，再贏塞爾特人一場，與東岸決賽只差一步之遙。勇士卻遭滑鐵盧，被火箭追成2：2平手，Game 5成為關鍵一戰。

艾迪杜高普今仗繼續有出色表現，助球隊力克塞爾特人。（Getty Images）

字母哥今戰發行無人能擋的力量，22投15中攻入39分，並摘下16個籃板錄得「雙雙」。塞爾特人投球命中率不到4成，主將艾榮雖得全隊最高23分，但事實甘手風不順，22投7中，外圍投射7投只得1中。

艾榮今戰面對公鹿密不透風的防守難有作為。（Getty Images）

塞軍最後以101：113輸波，總場數以1：3落後，艾榮賽後忍不住讚對手防守：「公鹿在內線防守很出色，每次我想鏟籃時，他們都會塞滿禁區。只要我在場上，總會見到3、4個人在內線。」雖然今仗表現不振，但艾榮已決定向前看，好好準備周五的Game 5，因為這一戰絕對會決定「綠衣軍」今季的命運。

公鹿領先至3：1，離東岸決賽只差一場之遙。（Getty Images）

杜蘭特、居里轟64分難救勇士

另一邊廂，西岸頭號種子勇士作客火箭，雖然有杜蘭特及史堤芬居里分別攻入34、30分，但一直落後的他們，在比賽末段發力已經太遲，最後仍以108：112不敵火箭，被逼和2：2，周五的Game 5成為關鍵一戰。

火箭今仗除有夏登貢獻38分、10個籃板外，更有艾力哥頓交出20分，火箭全隊共有5人得分達雙位數。

夏登攻入38分，助火箭追平。（路透社）