【NBA季後賽】尼納特轟41分撐起速龍　絕殺76人闖東岸決賽

NBA季後賽於本港時間周一（13日）早上，分別進行了兩場東、西岸準決賽「搶七」大戰，其中，速龍憑藉尼納特（Kawhi Leonard）狂轟41分8籃板、並投入關鍵絕殺入球下，在主場以92：90擊敗了76人，以4：3晉級東岸決賽。

除尼納特射入絕殺一球外，速龍其餘球員亦表現稱職，年輕球員施亞琴11分11個籃板取得雙雙；洛利攻入10分、6個籃板和6次助攻；馬克加素7分11個籃板；替補出場的伊巴卡更取得17分8個籃板。

落敗一方的76人正選五虎取得雙位數得分，艾比迪攻入21分並得11個籃板，列迪克得17分，杜比亞斯夏里士15分10個籃板，占美畢拿16分，賓施蒙斯13分、8個籃板和5次助攻。不過，一眾努力仍然被尼納特一記絕殺而付諸東流。

尼納特最後關頭挺身而出，助速龍淘汰76人躋身東岸決賽。（Getty Images）

開場後，雙方可能因「搶七」戰的關係顯得「手緊」。特別是76人，開場後頭10射都未能命中，打了4分鐘還一分未得。速龍亦未能抓住機會，外線頻頻失手，只以6：0開局。首節還有7分25秒時，列迪克才命中第一記三分球，為76人首開記錄。首節過後，速龍只以18：13領先。76人命中率僅22.2%，三分球8投1中。速龍更差，命中率為21.7%，三分球一球未中。

洛利第二節左手拇指扭傷，到更衣室進行緊急處理，不過很快就回歸。76人中段再度陷入困境，本節最後3分11秒只得1分，上半場以40：44落後。

向來沉默寡言的尼納特，賽後更罕有大叫瘋狂與隊友慶祝。（路透社）

下半場兩隊開始拉鋸戰，第三節還有4分59秒時，畢拿兩罰兩中，76人以57：50領先。伊巴卡和尼納特相繼上籃得手，此後尼納特命中三分，速龍將比分追成57：58。雙方繼續拉鋸，第三節臨完場前，伊巴卡補中一球，速龍以67：64領先。

第四節戰至剛過一半時，兩隊打成80：80。尼納特連續兩次得手，一人打出5：0攻勢，速龍再度領先。其後尼納特手感下降，速龍連續投籃不中，在長達3分鐘內一分未得。76人也錯失良機，連續兩次24秒違例。比賽還有1分41秒時，尼納特命中三分，速龍以88：85領先。其後雙方互有攻守，打成90平手。

直至最後剩下4.2秒，速龍取得控球權。尼納特接過界外球後繞過防守，在身體失去平衡的情況下出手，此時完場鐘已響，球在籃框上跳了4次才入籃，助速龍淘汰76人闖進東岸決賽硬撼公鹿。

尼納特與占美畢拿賽後惺惺相惜，互緬一番。(Getty Images)

尼納特賽後表示：「比我更高大的艾比迪守着我，我在最後才找到少許空位起手，一心只想着要把球的弧度射高。」向來沉默寡言的尼納特，賽後更罕有大叫瘋狂與隊友慶祝，他表示：「我去年經歷了很多事情，幸好最後一切都很順利，我每天都祈求身體健康能打球，感謝上帝眷顧讓我射入絕殺入球。」

速龍馬克加素（左）今仗緊迫防守76人賓施蒙斯。（路透社）

拓荒者挫金塊躋身西岸決賽

同日上演另一場比賽，西岸次圈「搶七」戰，作客的拓荒者憑CJ麥哥林（CJ McCollum）攻入全場最高的37分，克服了上半場最多落後達17分的劣勢，以100：96險勝金塊，總場數以4：3淘汰金塊，自2000年後首次打入西岸決賽。

拓荒者CJ麥哥林攻入全場最高的37分，是球隊晉級西岸決賽功臣。(Getty Images)