【女籃】警察力戰不果　打出「爭氣波」仍負均安

經過銀牌的洗禮，「升班馬」警察並沒有因此而好過一點，繼上場首戰對上冠軍隊福建慘負38：83後，今日（21日）再對上去屆亞軍均安。 雖然經歷大敗，但警察爭勝心一場比一場強，半場打出爭氣波，但最後仍未能阻擋均安主力的火力，以53：69再負。

開局先有王家怡「Long Two」命中先開紀錄，均安在內外開火的情況下打出15：2的攻勢，除了狀態回勇的王家怡外，謝亦霖和黃靖浠皆有手感不錯。

警察憑罰球逐小追分，但分差頗大，之後終由外圍陳穎君的三分球追平，加上內線頻頻博得罰球，一度反超均安。王家怡火力不減，射入三分球再博得「And-1｣ ，雖然罰球「炒粉」但均安仍以22：21領先。

「升班馬」警察女籃全力阻擋上季亞軍均安進攻。（張倩儀攝）

「升班馬」警察隊長陳穎君今場轟入20分，三球三分為球隊打出士氣。（張倩儀攝）

兩隊戰至第二節中段比數仍膠著，均安多次攻入籃下，但把握力稍欠未能拉開分差。雖然警察外投火力全開，但均安也毫不輸蝕，陳曉瑩轟入三分保持平手。

警察有郭芷菁和張婉珊嘗試攻入內線，博得罰球機會；另一方面，防守上也加強對均安內線的壓力，令王宝詩和王敏婷起手諸多阻撓，半場警察以35：30領先。

均安主力王家怡火力不減，狀態大勇。（張倩儀攝）

換邊後王文詩連轟兩球三分，加上蘇楚堯籃底得手，助均安反超一分。陳穎君多次剷入上籃，令警察仍能保持領先優勢，但防守上稍有鬆懈就被王文詩射入第三球三分，兩隊再度拉鋸。

張婉珊接應陳穎君快攻，籃下勾手；王家怡的快攻，兩隊仍未分高下，以45：45平手。

雖然警察被看低一線，但今場仍能打出爭氣波。（張倩儀攝）

+ 6 + 5 + 4

不久，王家怡再發力，射入三分加上兩罰全中拉開5分，接著陳曉瑩打出快攻，再轟入三分，一口氣打出10：0的攻勢，打破拉鋸的局面。

雖然被拉開但警察仍然力追，李倩雯三分命中。由於時間緊迫，加上對手均安也愈戰愈勇，警察打出爭氣一仗，可惜最後仍以53：69不敵均安，新球季聯賽連負兩場。

均安首三節和警宗勢均力敵，但最後打出一波24：8攻勢奠勝。（張倩儀攝）