【女籃】偉邦手緊入局慢再負安青　未能報銀牌一分之仇

上回銀牌賽負方大戰，偉邦一分不敵安青出局，今日（21日）再度碰頭，偉邦上半場一貫地手緊，雖然中段好轉但安青的把握力較佳，點點開花的情況下以52：42再勝出。

安青入局較快，先打出一波6：2的攻勢，偉邦由徐穎榆的反手上籃博得「And1｣ 展開追分，但偉邦手緊，多次攻勢都未能把握，失誤頻頻也讓對手屢次博得罰球機會，由莊嘉敏射入三分稍拉近比數，首節偉邦以8：17落後。

安青今仗入局較快，首節已領先偉邦18：7。（張倩儀攝）

陳欣汶剛復出為偉邦上陣，亦從學界邀請賽中包攬最有價值球員、得分后和三分后，但回到甲組卻偏手緊未能發揮最佳表現。（張倩儀攝）

「協恩孖寶」陳欣汶和劉芳盈的回歸，讓偉邦在替換更靈活，其中劉芳盈狀態漸佳，快攻得手後再「瞓身」剷籃博得「And1｣ ，比數追近至15：17。

安青面對對手的反擊並無怠慢，但唐曉蕾和陸少蕋卻先後進攻犯規，第二節過7分鐘仍未有進賬，直至盧曉芳勾手命中，但半場仍領先21：17。

偉邦的黃詠瑩衝搶籃板建功，為球隊製造多次的進攻機會。（張倩儀攝）

換邊後偉邦的吳子筠的中距離跳投得手，雙方的戰況依然緊湊，其中偉邦手感一般，比數持續膠着。

安青雖有盧曉芳的中距離穩定發揮，但防守出現漏洞，劉芳盈接應徐穎榆快攻「Easy Basket」，第三節偉邦領先32：29。

盧曉芳轟入18分帶領安青再次擊退偉邦。（張倩儀攝）

安青第四節大反擊，換出鄭永珊，內線防守強度大增，外圍有唐曉蕾捕位發炮，再拉開10分的差距。

偉邦火力不及對手，但黃詠瑩「無限籃板」，為球隊製造多次進攻機會卻未能把握。最後4分鐘，比數被拉開，偉邦更為焦急，教練任明敏以暫停緩和。

最後2分鐘，偉邦全場緊迫，劉芳盈偷波快攻「And1｣ 現一線生機，但時間不足，最終仍以42：52不敗安青，未能雪恥。

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