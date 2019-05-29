【邱益忠】勇士三連霸有隱憂？　速龍首奪總冠軍還看小加素

速龍成軍24年來，首次殺入總決賽，是加拿大首次有球隊在總決賽上露面，不單止加拿大人民感到興奮，連不少曾在多倫多留學的港人也在社交媒體上大聲呼喊 "We Are The North"！

24年前是公牛開啟第二次三連霸的時代，而多倫多速龍在那個時候加入NBA，自然逃不過被虐殺。由選入史杜達米亞（Damon Stoudemire）、甘比（Marcus Camby）、卡特（Vince Carter）、麥基迪（Tracy McGrady）到保殊（Chris Bosh），速龍不乏自家培育明星級球員，可惜他們往往在離開寒冷的多倫多後，反而取得更大的成功。

史杜達米亞披上拓荒者的球衣後，得到西岸決賽的入場券；甘比披上金塊球衣後除掘金成功外，更獲得最佳防守球員獎項及連奪三屆封波王；卡特離開多倫多開始浪人生涯，卻在每一隊球隊找到定位，這位長青球員已經42歲了，但他依然希望下季在NBA打拼；T-Mac轉會到魔術後成為聯盟第一得分兵器，兩奪得分王，連續7年入選明星賽；保殊離隊後第二年，便以熱火三哥身份連贏兩次總冠軍。

經典速龍戰將（按圖放大）：

速龍自2013/14球季定下迪羅臣（Demar Derozan）及羅利（Kyle Lowry）這套雙槍陣容後，已經連續5季殺入季後賽，更四度擦新球隊常規賽勝利紀錄（48勝、49勝、56勝及59勝），只可惜每次遇上大帝LBJ帶領的騎士，強勢的速龍總是淪為泡泡龍，任大帝在場上魚肉。

迪羅臣沒有做錯，只是尼納特更適合速龍。（Getty Images）

今季季前忍痛把功臣迪羅臣送走，換來合約期只餘下一年的尼納特（Kawhi Leonard）。看到不少人恥笑迪羅臣離開速龍後，速龍反而變得更好，取得總決賽的入場券。筆者要為迪羅臣抱打不平一下，迪羅臣轉會到馬刺後依然維持21.2分＋6籃板＋6.2助攻的高水準表現，只是事實上迪羅臣屬「明星球員」級別，而尼納特屬更高一級的「超級明星」級別，用兩人去比較並不公平。與其要批評，不如大讚一下管理層敢於「借用」尼納特一年的膽識吧。

尼納特（Getty Images）

贏到麻木攤到凍 勇士王朝終結時

勇士連續五年殺入總決賽，是不可多得的成就，但因為杜蘭特（Kevin Durant）叛變到奧克蘭後，球迷開始對「勇士霸權」感到反感。勇士霸權正正反映全球趨勢，貧者愈貧富者越富，科技為人類帶來無窮無盡的方便，卻是在顛覆本身的傳統行業，失業率反而提升。正如勇士三分波改變全球籃球趨勢時，卻謀殺了傳統中鋒的發展，以及其他球隊的奪冠機會，隊隊都要「勇士化」，正正中了勇士球團的計，永不超生。

居里（美聯社）

本身是速龍鐵粉的香港旅行社協會主席胡景豪不時和我討論速龍今年在季後賽的走勢，他深信速龍可以在五場內解決勇士，原因主因有三，（一）主場優勢、（二）速龍有三大經防守陣容或最佳防守球員認證的小加素（Marc Gasol） 、伊巴卡（Serge Ibaka ）及尼納特、（三）勇士接近兩星期未有比賽，而KD很大機會不會在Game 1 出現，而第五次參加總決賽，令他們的肌餓感減少；（四）誰可以壓制尼納特？籃球女神「細龍太」陳偉琪（Vicky）全力支持速龍奪冠，「我覺得可以打到Game 7，當然要支持家鄉球隊Raptors啦！」

速龍低調高手 奪冠關鍵在小加素

速龍及勇士闖進總決賽的心路歷程不太一樣，速龍是先甜後苦，而勇士則是先苦後甜，我個人認為小加素會是這個系列賽最大X因素。

速龍連續兩個系列賽力克76人及公鹿，34歲小加素表面上跑不動及有點遲鈍，但他的防守功架、傳球視野，甚至近年培育出的三分火力，足以為勇士帶來一定麻煩。

於2012/13球季獲得DPOY的小加素，如果你僅看數據的話（職業生涯1.5次封波＋0.9偷波），也許不會感受到他在防守上的威脅力。他沒有超凡的跳躍力，像字母哥一樣從天而降嚇唬敵人，反而是用老鬼波方式，以身體碰撞及冷靜的防守，令對方無法順利取分。我敢打賭小加素平時很勤力睇片研究對手的進攻方式。

除了小加素，尼納特、伊巴卡及D格連（Danny Green）都是聯盟一級高手，入選過防守一隊或二隊，難怪今季兩勝勇士（而且是小加素加盟前）。2004年的活塞壞孩子兵團，以密不透風的防守，爆冷拆遷湖人皇朝。不知為何，總覺得速龍可以復刻活塞。

總決賽關鍵細節：

1.尼納特及及D格連能否鎖死咖哩仔（Stpehen Curry）及K湯臣（Klay Thompson）？還是任由浪花兄弟隨意興風作浪？ 2.J芒堅（Draymond Green）再一次展示全能球風，還是被小加素守到「食風」？ 3.杜蘭特（Kevin Durant）是否真的缺陣Game 1，還是只是假消息欺敵？ 4.籃Team說地版主Wilson經常「燈死」自己支持球隊，被香港籃球迷封為「東方神秘力量」，今次他支持勇士4:2速龍，會否力保「燈神」地位？