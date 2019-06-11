【甲一籃球】飛鷹眾將合轟17個三分球　惜未能射垮遊協仍未嘗一勝

遊協在上場本地甲一聯賽不敵安保漢友之後，力爭前6名開始勢危，即使餘下兩戰全勝，仍需視乎漢友一方戰績始能作準。 遊協周二（11日）先迎戰祟德飛鷹，為求出線前6名附加賽將士用命，眾將入局快，上半場已拉開至54：43。不過他們下半場的防守開始鬆懈，被飛鷹的艾榮一波三分雨攻勢力追，幸遊協最後力保不失以104：101險勝，最後一場初賽將遇上標準福建。

就算出線機會處於劣勢，遊協賽前已經表明就算落後，都會盡力打好每一場。

遊協今場甫開局，由蘇志樂命中一記三分球揭開序幕，加上丹尼爾以速度切入上籃，以及萊恩奧尼爾在低位接應補籃得手，一舉打出一波9：0攻勢，令飛鷹無所適從。

反觀飛鷹在初段表現未算好，尤其是在遊協的蘇尚瀛貼身防守飛鷹的奧斯汀下，令他難有突破出手的機會，得分重責落在速度與外投並重的艾榮身上，不過他在首節似乎仍未找到手感，兩次在三分線起手均未能中鵠。經過適應後，他開始發揮射手本色，與奧斯汀連線從外、內線得分，加上擅射的呂銘彥亦從三分線建功，令他們力追至25：28完第一節。

遊協的萊恩奧尼爾（左）成功封阻彭懿葭的進攻。（任祉羲攝）

蘇尚瀛（右）今場貼身防守奧斯汀（左），力圖減少他的得分機會。（任祉羲攝）

遊協在第二節繼續派出馮嘉豪及蘇尚瀛輪流防守奧斯汀，從而減低他的進攻機會，配合全場緊迫戰術，令飛鷹出現失誤，製造機會讓蘇尚瀛、蘇志樂及丹尼爾從快攻得手，拉開至54：43逐漸拋離飛鷹完上半場。

遊協的丹尼爾入樽大振士氣之餘，更令現場氣氛熾熱。（任祉羲攝）

飛鷹的艾榮（右）今場命中8球三分球兼攻入全場最高37分，惜未能為球隊敲響勝鼓。（任祉羲攝）

半場易邊後，飛鷹憑艾榮屢次射入三分球力圖收復失地打出一波小高潮，加上遊協在第三節初段未夠集中，失誤連連被飛鷹反攻，追至61：61平手。

遊協被追平後才如夢初醒，萊恩奧尼爾憑高大身形在籃底低位接應隊友傳球放籃得手，加上「入樽王」丹尼爾除了以速度突玻之外，他一記「鋤樽」大振士氣。飛鷹經過中段力追後，消耗太多體力，令他們回防速度減慢，遊協的馮嘉豪從中攔截再一舉帶到場上籃得分，助球隊以76：67領先完第三節。

蘇志樂（左）今場入局甚快，一開波憑三分球為球隊先開紀錄。（任祉羲攝）

兩隊鬥到末節時，飛鷹其中一大防守助力彭懿葭滿犯離場，使飛鷹在防守上出現漏洞。

遊協把握機會，攻力未減，領先至97：88時在防守上未夠集中，屢屢「放甩」艾榮在完場前2分鐘從三分線建功，被飛鷹一度追至94：99。

不過遊協乘飛鷹隊際犯規已滿，頻頻博得罰球稍為拉開至104：98，飛鷹的呂銘彥射入壓哨三分球，惜回天乏術，遊協以104：101險勝飛鷹，保持爭取前6名的機會。

+ 11 + 10 + 9