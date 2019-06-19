【U16美錦賽】美國女籃身高優勢盡顯　114：19大炒薩爾瓦多

美國女子籃球過去一段時間壟斷世界，對上6屆奧運及2屆世界盃均取得金牌；若從近日於智利舉行的FIBA U16女籃美洲錦標賽所見，這種壟斷力量似乎已擴展到去青年水平賽事。 現時世界排名第1的美國U16女籃在周一出戰該項賽事首戰，以114：19大勝中美洲球隊、世界排名59的薩爾瓦多，由賽前雙方列隊的一幀相片，已彷彿預見這場比賽的懸殊程度。

翻查賽事資料，美國隊全隊平均身高達6呎1吋，即186厘米，全隊12名球員，僅4人不足6呎，其中身裁最高的球員中鋒碧斯（Lauren Betts）高達6呎7吋；反觀對手薩爾瓦多平均身高僅達5呎8吋，約172厘米，全隊僅2人高逾6呎，身裁最嬌小的控衛艾法路（Sofia Alfaro）只有5呎高。

雙方開賽前先禮後兵，來一張大合照。（FIBA官網）

美國隊今仗戰術上盡用身高優勢，有70分是在籃下「顏色地帶」取得；籃板球數目亦以64對23凌駕對手。美國隊得分最多球員為後衛鍾絲，個人獨取21分，單計她個人得分已足以取得勝利。

薩爾瓦多球員（白衣）在內線舉步維艱。（FIBA官網）

單論戰情，美國隊今仗可謂「兵不血刃」，有球評指薩爾瓦多的防守完全不能阻止美國隊得分，唯一能阻止美國隊進攻的只有法定進攻時間，假如美國隊進攻用盡時間仍未能射入已被視為欠缺質素。薩爾瓦多隊全場極有體育精神，就算明知會大敗仍然笑着作戰至最後，亦獲球迷鼓掌支持。

▼ 美國U16大勝薩爾瓦多U16全場重溫

美國隊繼周一狂勝薩爾瓦多後，當地時間周二面對東道主智利同樣以109：44再勝一場，不過智利在主場聲勢表現亦算有所交待。戰畢此兩仗後，美國U16隊在是項賽事已取得26勝1負佳績，過去5屆比賽，合共取得4次冠軍1次季軍；該隊下仗會於當地時間周三出戰墨西哥。