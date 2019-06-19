【甲一籃球】飛鷹三分球射垮南青　勝仗大振士氣

本地甲一聯賽開季至今仍未嘗勝利的兩支球隊崇德飛鷹與南青，周三晚（19日）在灣仔修頓室內場對壘，雙方為求一勝均出盡全力。 飛鷹一開局先佔先機，除了射手呂銘彥及楊仲翹在外圍發威，奧斯汀與艾榮不斷突破得手，一直在上半場保拎領先優勢。 雖然南青在下半場嘗試反撲曾一度在末節追平至70：70，可惜隊際犯規已滿屢次將飛鷹球員送上罰球線，失去反勝機會。最後飛鷹在奧斯汀貢獻全場最高29分下，以82：74力壓南青，取得聯賽首勝。

聯賽常規賽開始進入最後直路階段，至今仍未「開齋」的南青與飛鷹為了首開勝門均盡力一戰，飛鷹一開波憑呂銘彥命中三分球先開紀錄，再有上場在外投發威的艾榮突破上籃得分，一舉以5：0領先南青。

南青亦不甘示弱，由何倚富推進節奏，再由洋將拜林與潘文豪內外建功，力追至8：9。不過擅於外投的飛鷹在奧斯汀與彭懿葭在防守拉開空位下，楊仲翹接連命中兩記三分球，再有奧斯汀以速度擺脫防守切入得分，打出一波8：0的攻勢領先至17：8。

南青嘗試力追，在外圍傳球令飛鷹防守補位不及，由蘇恩樂在三分線建功，加上葉耀邦在禁區跳投得手，追至13：17完第一節。

南青（右）在上半場久攻不下，欲憑外線得手，可惜未能如願。（任祉羲攝）

奧斯汀（右）能剷善射，為今場飛鷹勝仗功臣。（任祉羲攝）

南青在第二節仍未改善外投手感問題，加上飛鷹的奧斯汀與彭懿葭在內線力阻南青的楊嘉駿及葉耀邦，令他們難以在籃底起手。

南青欲轉而從三分線得分，可惜楊子豐、潘文豪屢次在無人防守下從分線起手可惜不果，反被飛鷹打出反攻，令南青在上半場仍以31：37落後。

過往以三分球見稱的艾榮（右）今場三分射術失靈，他改以突破得分為主。（任祉羲攝）

飛鷹的彭懿葭（中）一轟入禁區即被包夾。（任祉羲攝）

半場易邊後，南青才彷似如夢初醒，由楊子豐與後備入替的潘正熙合力射入4球三分力追上半場所失的分數，更曾一度憑葉耀邦在禁區得手追至44：43首次反超前。

不過飛鷹未有放下進攻步伐，尤其是奧斯汀突破得分，加上射手呂銘彥穩定發揮，助飛鷹以61：55保持領先優勢完第三節。

南青在中段雖由葉耀邦（右）強攻內線得手，可惜隊犯已滿屢將飛鷹送上罰球線。（任祉羲攝）

南青有特別針對艾榮（右）作包夾防守部署，令他難有起手機會。（任祉羲攝）

兩隊鬥到末節戰況越見激烈，尤其是南青雙塔葉耀邦、楊嘉駿不斷衝擊內線得手，一度追平70：70。

不過南青尾段隊際犯規已滿，不斷將奧斯汀、李東坤送上罰球線，單計第四節飛鷹憑罰球取得14分，為他們奠勝關鍵。最後飛鷹在奧斯汀射入全場最高29分下，以82：74擊敗南青，為球隊在今季聯賽取得首勝。

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