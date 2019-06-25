【學界馬拉松】蔡功譜連贏兩場　羅啟睿3年學界的收成期

學界籃球馬拉松來到第二天（25日），聖公會蔡功譜中學繼昨日撼贏閩僑中學後，再從聖文德書院手中取下第二勝。 開局聖公會蔡功譜中學以全場緊逼防守聖文德書院，由於比賽時間只有20分鐘，入局快成關鍵。羅啟睿上半場多次打出防守反擊，上籃得手拉開比數，雖然聖文德有林仁浩把握到起手，但仍無阻蔡功譜以33：14順利又過一關。

「這個人幾勁⋯⋯」

「不過好像下年就超齡。」背後有一幫剛打完的球員，評價着場內聖公會蔡功譜中學對上聖文德書院的賽事。他們口中的「幾勁」讓我自然和場上的羅啟睿配對起來。

今年就讀中四的羅啟睿，因為成續問題從滙基書院（東九龍）轉到蔡功譜，展開籃球路卻因為2000年出生，今次已是最後一次學界比賽。「以前匯基很着重成績，自己也因為學業方面『廢』跟不上而留班。」因為學校學習風氣較運動好，自己顯然不是那種材料。「其實我才打了3年籃球，球技不及別人，所以自己靠身體質素多，畢竟以前是田徑和游水，彈跳力和體能較強。」

看羅啟睿的打法還真想像不到只打了三年籃球，可惜今年已經是最後一年學界。（張倩儀攝）

全場緊逼讓羅啟睿有機會偷波接連打快攻，手長腳長的確是很有優勢。（張倩儀攝）

僅僅3年，從籃球初哥到乙組球員，感覺跟度比想像中快；以前再強的隊友都沒有到外面打球會，因為讀書重要，打球只是其次，但羅啟睿就想打破這慣例。「打上乙組對手接觸得多，發現世界更大就會知道自己有多渺小；要新加入一個圈子不容易，學會欣賞對手吧。」起步比同年的球員遲，球技和基本功自知有不足，心態也許就彌補；從來都沒有自以為是的心態，謙虛的堅持不能打「球星波」。

打上乙組對手接觸得多，發現世界更大就會知道自己有多渺小。 蔡功譜隊長 羅啟睿

雖然自己有得分能力，司職控球後衛的羅啟睿也不時為隊友製造機會。（張倩儀攝）

有田徑和游泳的底子，加上身體質素好，讓羅啟睿在籃球上事半功倍。（張倩儀攝）

說着說着，下一場賽事又開始了，其中一隊也正是舊校滙基（東九龍），場上又出現了羅啟睿的66號球衣。

「你的嗎？」我問。

「對呀，他們說球衣撞號了。」他笑說，「現在看回舊隊友，感覺他們挺強的；以前自己在裡面渾渾噩噩，不知道在做什麼」。現在自己能帶球隊連勝兩場，自然有比以前更高更遠的目標：「以前成日第一場就輸，如果今次可以贏下一場，就有機會對到可藝和男拔，就籃贏不了也想將差距縮到最近。」