【甲一籃球】南青個犯纏身失誤連連　福建半場落後憑經驗翻盤

本地甲一聯賽常規賽於周二晚（25日）來到壓軸對賽天，至今聯賽尚未「開齋」的南青在最後一戰面對已穩入前6名的標準福建時顯得相當進取，尤其一開波乘福建尚未站穩陣腳，防守鬆懈時由楊子豐、蘇恩樂在外圍發炮，加上小將何倚揚控球串連兼個人突破得分，一口氣以47：29在上半場領先。 不過南青在下半場似乎體能下降，反被經驗老到的福建頻以緊迫防守令他們失誤從而以快攻得手，最後福建從後反超前以80：75反勝，憑5勝3負的戰績以第5名打入附加賽。

力求一勝的南青在上半場入局甚快，先有楊子豐切入得手以2：0掀起序幕，不過福建的劉凱濤命中三分線反超前3：2。南青未有自亂陣腳，反而從防守做起，包夾牽制福建球員，乘機由葉耀邦入楔籃底配合楊子豐再在三分線建功，加上今場表現活躍的何倚揚以其擅長的轉向突破上籃得手，打出一波13：0的攻勢助球隊以19：3領先。

南青的何倚揚（左）在上半場撐起球隊，可惜今場個人貢獻20分的他未能助球隊於今季首開勝門。（任祉羲攝）

何倚揚（後）不斷以速度突破上籃得手。（任祉羲攝）

南青的何倚揚再連番個人爆發進一步將比數擴大至28：13完第一節。福建在第二節嘗試反撲不果，南青的何倚揚有效防守干擾福建洋將懷斯控球掌控節奏，加上葉耀邦及拜林在禁區聯手凍結福建內線球員，令南青以47：29大大拋離福建。

鄭錦興（左）在上半場嘗試以三分線追近比數可惜不果。（任祉羲攝）

南青潘文豪（前）在尾段向防守端施壓，可惜五犯離場，令南青在攻防方面失去助力。（任祉羲攝）

半場易邊後，南青眾將似乎受體能下降影響表現，被能剷善射的鄭錦興不斷撕破南青防守剷籃得手，更被福建大打快攻打亂進攻節奏，不時被逼得在三分線起手惜受干擾未能中鵠，反被福建的蔡龍德搶得籃板大打反擊戰。

福建乘勢以全場緊逼防守逼得南青連番失誤，趁機由蔡龍德與徐遠征內外連線，先有前者在籃底牽制南青內線的拜林、葉耀邦，再由徐遠征在中距離建功，一口氣力追至60：64完第三節。

福建的謝文俊（右）主要為球隊控球推進節奏。（任祉羲攝）

蔡龍德（左）被對手防守牽制，今場他縱有出手機會惜欠把握力。（任祉羲攝）

兩隊鬥到第4節戰況越演激烈，福建在此節大打反擊戰，劉凱濤先後以快攻得手，再有梁嘉顯接應劉凱濤傳球「cut in」上籃建功，以67：66反超前南青。

劉凱濤（中）嘗試突破南青三將包夾得手。（任祉羲攝）

+ 17 + 16 + 15

南青形勢更為嚴峻，尤其是蕭俊傑、潘文豪、楊嘉駿先後五犯離場，另一重點進攻端楊子豐亦四犯在身，他在尾段嘗試以三分球扭轉劣勢，可惜心急影響命中率。

最後福建在尾段以緊迫防守令南青失誤頻以快攻收復失地，以80：75反勝南青，以常規賽第5名之姿殺入本周四（27日）舉行的附加賽，與常規賽第4名的東方龍獅爭奪打入季後賽4強的席位。