【學界馬拉松】銘賢五人出征　無退路下6球三分反勝怡文

學界籃球馬拉松，每年學界完季前的最後一個大賽，校隊多會「拉大隊」集合甲、乙甚至是丙組的所有球員出戰；可是今天（26日) 中華基督教會銘賢書院對上靈糧堂怡文中學一戰，銘賢板櫈上無人「Stand By」，空空如也。

三名師兄在場邊指點，休息時間只見到氣喘如牛的五個球員，銘賢雖然人數輸蝕但相當爭氣，郭浩然上半場的三球三分打好根基，隊長張俊海也射入一球三分半場領先一分。

雖然體力下降，防守鬆散下被對手連追多分，但二人三分再發力，最後陸俊楊兩罰全中以27：24反勝。

全港學界籃球馬拉松：努力不只是為了自己，為了學校、教練也是為了以後的籃球隊。（張倩儀攝）

全港學界籃球馬拉松：真的累了，休息停下來，連話都說不出，只顧着喘氣和喝水。（張倩儀攝）

「好辛苦！」隊長張俊海一邊笑說，一邊掀起球衣擦汗，「平時都有7至8個人，但有些畢業也有些轉校，加上中五的還在考試。」

只剩下中六考完DSE的一班，這一場真的考驗體能的20分鐘。「其實我們目標當然不是到八強那麼高，始終都不是特別標青的學校，只是D3的球隊，但盡力走遠一點吧。」學界八強止步，成績不如以往，然而這個馬拉松就是最後的機會。

全港學界籃球馬拉松：郭浩然上半場的三球三分助球隊半場領先。（張倩儀攝）

因為張俊海除了為自己而打，還是為了球隊。「一直都是少人出戰，因為學校的運動風氣不是那麼好，希望自己可以打到一點成績出來去推廣一下校隊。」

Band 1學校注重學業，校隊和其保課外活動變得可有可無，也是正常的；但偏偏在這一群學生心裡，籃球很重要，更想為這一項運動多努力爭取一點，讓學校重視。

+ 4 + 3 + 2

「吸引多一點師弟妹去參與球隊，不管什麼種類的運動，足球又好籃球也好。」為學校爭光，也為「後人」做一點事：「資源不夠，很多時練球都是練街場，連球都要球員自己夾錢。」

即便如此也是一直在努力着，只要在這比賽中贏得一場就能見識多一場，「想和D1球隊好像是桂華山和裘錦秋碰頭，好想有機會和他們對上，因為自己都算是『鄉下仔』從未見識過。」