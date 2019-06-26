【學界馬拉松】方潤華中學奪首勝　羅子熙訴說中六生的遺憾與回憶

學界籃球的「Last Dance」，只見不少中六生在這個賽場拼盡所有；學界籃球馬拉松第三天（26日），中華基督教會方潤華中學首戰對上中華基督教會銘基書院，保持領先的方潤華順利拿下今仗再戰下一城。

銘基隊長陳社豪上半場獨取6分，半場僅落後11：12；但方潤華多點開花，尤其隊長傅永龍、曾文俊和羅子熙，幾乎包辦全隊得分，加上緊迫防守讓對手難破防線，偷波快攻讓球隊下半場打出13：4的攻勢，最後以25：15拿下首勝。

全港學界籃球馬拉松：剛考完DSE就迫不及待想要成長，看他一頭灰髮，在場上特別突出。（張倩儀攝）

全港學界籃球馬拉松：從小胖子到現在，變的除了是體型還是羅子熙的心態。（張倩儀攝）

場上最突出的除了是方潤華的嚴密防守，還有一個灰髮小子。

他一看就知道是中六生，染髮就是渴望成為大人的證明；他每一球都打得特別賣命，大概不想這青春留憾。「總結學界？遺憾吧。」方潤華中學前隊長羅子熙認真的說，說的每一件事都很仔細，描述得清楚：「打了六年，但其實頭三年都不是很會打，到高中才有大一點的進步；中五中六都知道自己就快完，快沒有時間再打學界，卻在今年最後一場學界輸了。」

今仗贏波，始終無法彌補之前學界的遺憾。

全港學界籃球馬拉松：因為教練胡兆智的那一次教訓，激發了想要打得更好，變得更強的心。（張倩儀攝）

「獲得和隊友的回憶，雖然是輸球，但我們贏輸都是一起的。」從羅子熙的細說，感覺到他的刻骨銘心；要我想起昨天做了甚麼，我可能也不夠他記得那場比賽般清楚。

「從底傳到45度三分，我傳給中鋒『插中』，兩步左手放籃；這個插中，我們做了很久，終於可以運用出來，很難忘。」因為一直都是這班隊友，都是這十幾個人，今年對他來說就是最好的時候，卻偏偏得不到最好的結局。

「當時一直想：努力那麼久，才打到入8強；後來想起就覺得應該是：努力那麼久，已經入到8強了。」

+ 6 + 5 + 4

16強止步到8強，肯定是一個進步，「如果沒有努力，一定連8強都沒有。」

想必當初在場上嬉皮笑臉的小胖子，沒有料到自己會為籃球哭，為籃球燃燒自己，說起來真的感謝教練胡兆智那一「罵」。

「那為什麼突然開竅認真起來？」我問。「噢我想起來了！」羅子熙續說：「中一二有一次練習上籃，可能動作做得不好，在三分線亂走兩步就上籃，他就罵我，還是『爆鬧』的那種。」心想一定很可怕，「要我重複做十次還要自己數出來，數到自己都哭了，那一刻起被激發了就愈來愈想打好。」

全港學界籃球馬拉松：雖然學界不似預期的輸了，得到的卻是和隊友一起流汗奮鬥的回憶。（張倩儀攝）

沒有想過會和籃球擦出愛火花，曾經是小胖子的羅子熙，本來只是想玩玩，訓練只是為了減減肥：「以前上場時間不多，卻愈打就愈喜歡籃球，想自己勁一點，也想在籃球場上得到一些，可能是成功感吧。」

青春期長高，也瘦了不少，打得愈好就愈愛，相逢恨晚的感覺。「只怪自己認真得太遲，很後悔，如果早一兩年，可能中二三就認真打的話，可能那一場已經贏了。」

他笑說。當時的勝負，現在回想已經不重要，他說的想得到一些東西，其實現在所得到的已經比想像的多。