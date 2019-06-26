【學界馬拉松】靚次伯紀念中學全場僅取三分　籃球初哥的起點

有人歡喜有人愁，狠心的淘汰賽本來就很現實，一次敗陣就沒有機會「翻生」。 靚次伯紀念中學今天（26日）就被對手狠狠的上了一課。

今日（26日）學界籃球馬拉松，仁濟醫院靚次伯紀念中學碰上五旬節林漢光中學，由一開局就被力壓。

看球員的個子，年紀明顯比對手小，身型輸蝕外，更是相當怯場。全場僅戴承毓貢獻3分，最後29：3不敵林漢光出局。

全港學界籃球馬拉松：靚次伯全場的三分由戴承毓射入。（張倩儀攝）

全港學界籃球馬拉松：全隊的年紀都偏小，大多都是中一至中四的學生。（張倩儀攝）

「馬拉松」沒有限制Grade，只要有學界證就通通能夠上場，這讓場上多了不少「小朋友」。中學這個青春期階段，發育差一年就是一年，更何況是中一的小朋友越級挑戰中六的對手？

「我們主要的球員都是B、C Grade，加上我只接手了10課，學校都有問其實要不要報名。」教練錢嘉豪直言，因為球員從未接受正規的籃球訓練，最近的10次訓練才真正是起步；輸，也是預期中事。

全港學界籃球馬拉松：朱駿賢直言自己上場也有一點緊張和手震，只好告訴自己不要怕。（張倩儀攝）

報！比賽一定要報，「今個比賽我要看的不是勝負，而是看接下來一年可不可以將他們打造成更好的球隊。」

球隊不是有人、有球就成事，紀律和系統不可少：「有點懶散，紀律要執正一點，因為他們都沒有接受過正規的訓練，起步是有一點困難。」錢嘉豪說，但慶幸的是球員們即使不強，卻很有心想打好，「能力雖然弱但用心態搭夠，希望這一場不會讓他們感到洩氣，很擔心會因為這個賽果而感到沮喪。」

全港學界籃球馬拉松：教練錢嘉豪表示這隊是籃球初哥，大多未接受過正規的籃球訓練，從這個馬拉松出發備戰來年的學界。（張倩儀攝）

被大炒，的確是一次震撼教育，揹着袋子走出主場，難免有一點垂頭喪氣，教練的檢討和重振士氣變得重要。

「朱仔！」錢嘉豪幫我叫了他。朱駿賢，一個出了半場的中一小朋友，接球時稍有手震，從瞄着隊友傳不敢攻到完場前敢起手射球。「平時學校的同學都沒有出面的人那麼勁。」說到最難忘就是對手太強，他吞吐又小聲的回答着：「有一點緊張，接球都有一點手震，只好跟自己說不要怕不要怕。」

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只是一個剛接觸正規籃球的中一球員，比起小學可能辛苦很多，但小小的他就知道：「不會很辛苦，因為其他D1學校都是這樣，就因為這樣他們才會這麼強。」

強是有代價的，很意外年紀輕輕的就知道沒有白吃午餐的道理，「想打好就要辛苦，教練是這樣教的『如果你真的喜歡籃球，那就努力練球』。」

「那你有沒有用心練球呀？」我逗趣的問。朱駿賢說：「有呀！我每次都有去。」正為要成為一個好的控球而努力，現在的失敗只是為下次成功鋪路不是嗎？