【甲一籃球】滿貫大勝安保漢友晉級　四強再鬥永倫爭入決賽

滿貫周二晚（2日）舉行的甲一附加賽面對首季升上甲一的升班馬安保漢友，在主力洋將費格遜與「Hong Kong」組合張偉康與歐陽維江在外線發炮下未受考驗，頻頻將節奏推快，再由費格遜、王佑天搶得籃板製造反攻使球隊由頭帶尾。 縱使安保漢友在第3節曾由手感炙熱的朱浩雯「彈起」頻頻以三分球建功力追失分，打出一波小高潮，不過滿貫未有自亂陣腳，最後在費格遜、歐陽維江與張偉康合轟64下，助球隊以86：69大勝漢友。

由於今場是在一戰定生死爭奪晉級前4名的最後一席，滿貫完全沒有留手，一開局即由費格遜轟入籃底得分兼射入「And-1」為滿貫先開記錄，加上張偉康命中三分球、譚子健在籃底得手加上歐陽維江突破切入，流暢打出一波10：0的攻勢。

面對費格遜的硬轟籃底，漢友的溫梓豐、黃俊財似乎難以阻止他的進攻，加上滿貫的林俊光首節射入壓哨三分球及「And-1」，助球隊以24：9拋離漢友完第一節。

趙鍵鋒（中）嘗試切入可惜被滿貫兩大高塔譚子健（左）及費格遜（右）夾擊，令他不得不傳球。（任祉羲攝）

第二節射入壓哨遠程三分球的歐陽維江（右）笑得開懷。（任祉羲攝）

滿貫在第二節攻力不減，由費格遜、譚子健不斷強攻內線，加上歐陽維江入局後在外投及切入得手，他更在上半場射入壓哨遠程三分球，一舉以47：26完上半場。

譚子健（後）力阻趙鍵鋒（前）進攻。（任祉羲攝）

林俊光（中）嘗試突破可惜被漢友包夾防守。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫在防守端方面明顯鬆懈，漢友隨即由朱浩雯、馬嘉聰接連命中三分球力圖收復失地，力追至32：57。滿貫尚能站穩陣腳，不過打起士氣的漢友由朱浩雯藉滿貫失誤再帶波至前場命中跳投，加上趙鍵鋒以速度突破滿貫防線上籃得手及黃銘德射入罰球，一舉打出12：0的攻勢力追至47：60。

眼看勢色不對，滿貫頓時加強防守端施壓，可是手感炙熱的朱浩雯再次命中三分球縮窄比數至50：62，幸滿貫有張偉康挺身而出同樣以三分球還以顏色稍為拉開至65：50。兩隊隨後互有攻守，滿貫以67：52挾著領先優勢完第3節。

歐陽維江（右）帶球控制節奏。（任祉羲攝）

趙鍵鋒（左）今場貢獻20分，可惜未能為球隊帶來勝仗。（任祉羲攝）

雙方鬥到末節將節奏將快，漢友的朱浩雯自第3節後射起手感，不過滿貫眾將還是經驗稍勝一籌。由費格遜、吳家麒保護籃底，張偉康既攻且守盯人欲凍結朱浩雯的進攻，歐陽維江則於協防補位加上適時在外圍找尋空位得手，合力將比數拋離至77：57。

漢友嘗試再從三分線反撲，可惜第4節初段隊際犯規已滿，屢次將滿貫的費格遜送上罰球線。最後滿貫在費格遜、歐陽維江及張偉康合轟64分下，以86：69大勝漢友，順利殺入四強再鬥永倫爭奪打入決賽資格。

曾創發（中）嘗試突破，不過未能甩開周家駒（後）防守。（任祉羲攝）

歐陽維江興奮與隊友慶祝。（任祉羲攝）

+ 8 + 7 + 6

今場貢獻全場最高24分、上半場在中場線「射入」壓哨遠程三分球的歐陽維江在賽後都相當開心，他笑言那球其實是巧合：「其實我是想『扔球』，只是剛好幸運命中而己。」

今場大鬥青春班漢友，滿貫將節奏不斷推快，歐陽維江直言想藉以快攻取優勢：「教練指示我們推快節奏，多打快攻，畢竟我們在搶得籃板再轉守為攻為面較有優勢。」即將再永倫，歐陽維江直言主要針對泰那防守，同時要多留神其他陣中經驗球員，防止「走甩」球員得分。