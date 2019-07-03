【甲一籃球】南青眾將多點開花奠勝　今季首度敲響勝鼓

今季未嘗一勝的南青在本地甲一聯賽以0勝8負的戰績跌入名次賽，無緣打入前6名的附加賽。 不過「come back stronger」的他們在周三（3日）的首輪名次賽火拼遊協，一改以往防守未夠集中且慢熱的問題。早早入局的南青初段憑楊子豐、何倚富在外圍建功，再有年輕「雙塔」楊嘉駿及葉耀邦在中段發威，為球隊在第三節已以81：62拋離遊協，早早奠定勝局，最後以110：72大勝遊協，暫時在名次賽積分榜以4分領先。

跌落名次賽的南青與遊協先進行單循環賽事，初賽未開勝門的南青力戰遊協時將士用命，初段由今場手感炙熱的楊子豐、何倚富在外圍頻頻命中三分球，擅於在禁區頂距離跳投的葉耀邦亦表現出色，即使面對遊協洋將萊恩奧尼爾的防守，他亦能穩定發揮，合力助球隊首節以31：19大比數拋離遊協。

何倚富今場不論在三分線或切入均建功。（任祉羲攝）

潘文豪（後）力抗遊協的蘇志樂（前）防守，挨身上籃得手。（任祉羲攝）

遊協眾將在第二節始開始奮起力追，由萊恩奧尼爾與丹尼爾在防守端施壓，屢次在南青嘗試切入上籃時成功封阻化解危機之餘，更為蘇尚瀛、蔡鴻興送上快攻，他們一度打出9：0的攻勢力追至47：48，不過南青未有自亂陣腳，臨完第二節憑潘文豪射入三分球仍以53：51領先。

南用防守勤力，光是遊協的丹尼爾（中）搶得籃板後即3人包夾令他無法傳球。（任祉羲攝）

何倚揚（前）傳球視野不俗，他更與哥哥何倚富連線打出快攻。（任祉羲攝）

半場休息後，南青上半場的狀態仍在，尤其是葉耀邦在防守壓迫成功偷波再「一條龍」帶到前場禁區頂跳投得手，屢次建功。

反觀遊協防守未見改善，經常「走甩」無球跑動乘機內切的上黎籃得分的何倚富，加上南青「高塔」楊嘉駿在籃底力抗萊恩奧尼爾防守得分，流暢得分令遊協難有還擊之力，南青將比數拉開至81：62完第三節。

葉耀邦（右）的中距離跳投是他拿手得分手段。（任祉羲攝）

+ 12 + 11 + 10

雙方鬥到末節時，遊協雖然有空位切入上籃進攻，可惜始終欠缺把握力，加上默契方面明顯較南青輸蝕，傳球失誤太多，未能力挽狂瀾。

南青直到尾段依然相當集中，令他們進一步將比數擴大至110：72完場，終於收穫他們今季首場勝利。