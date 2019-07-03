【甲一籃球】南華曾被東方一度反撲　蔡再懃：大家上了寶貴一課

南華在去季總決賽以局數2：3不敵東方龍獅，與總冠軍無緣。今季兩軍在四強戰已與東方龍獅相遇，爭取打入決賽席位，南華今季人腳齊陣，為重奪總冠軍奮戰，打法甚具機動性，由小將張延隆策動攻勢，養傷後歸隊的朱亮配合惠龍兒組合「雙塔」保護籃板，進攻行雲流水令他們在上半場已以50：24拋離東方龍獅。 東方龍獅在第三節積極反撲曾一度力追至46：54，可惜尾場體力不繼令南華在第四節再度拉開至90：59完場，在三盤兩勝制的四強戰中先以局數1：0領先。

東方龍獅今季傷兵滿營，先有中鋒胡卓斌因傷報銷賽季，再有「戰神」艾利諾在6月尾因膝傷倦勤，令東方龍獅衛冕之路更添困難。

東方龍獅在一開局雖有鄧志恒強打內線切入上籃得分，不過南華後勁甚強，先有羅意庭突破得手加上蔡再懃在三分線建功，加上梁兆華入楔接應蔡再懃助攻上籃得分，一口氣以9：2反超前。東方龍獅的李琪嘗試在三分線起手，惜被蔡再懃擋下，二人更因身體碰撞令現場火藥味甚濃。

南華進攻攻勢凌厲，朱亮雖剛剛復出踏上戰場，不過他的表現未有失準，在中距離及外線與梁兆華雙雙建功，令球隊在上半場已經以50：24大比數拋離東方龍獅。

朱亮（中）早前因傷缺陣，今場復出依舊打出水準，轟入全隊最高24分。（任祉羲攝）

李琪（左）在三分線起手惜被蔡再懃（右）擋下。（任祉羲攝）

徐遠成（右）的突破在第三節為東方龍獅打出一波大反撲。（任祉羲攝）

東方大反擊

半場休息調整後，東方龍獅開始適應南華的節奏及打法，球隊由楊睿騏抄截上籃得分為球隊追至26：50，大振士氣，李琪更先後兩次命中罰球追至30：50。

南華有朱亮以身形爆入籃底得手，穩住局勢，不過他們因為在此節2分鐘隊犯已滿，屢次將對手送上罰球線。蔡再懃把握空位切入得分，南華以54：31領先，惟他們在東方龍獅防守壓迫下失誤連連，東方由李琪命中三分球帶起一波大反擊，徐遠成挺身而出以轉向加速切入得分再射入罰球，加上蕭鍵勳三分球中鵠，打出一波15：0的攻勢，一口氣追至46：54，掀起現場一陣小高潮。

南華經過近乎4分鐘未有得分後，始以陳張敏突破得手再拉開至56：46，眾將才如夢如醒找回節奏以63：46完第三節。

東方龍獅的鄧志恒一開波因「櫻木式」救波撞向南華後備席。（任祉羲攝）

惠龍兒（右）力抗鄧志恒（左）防守嘗試得分。（任祉羲攝）

惠龍兒籃下稱霸助南華大捷

雙方鬥到末節進一步將節奏推快，東方龍獅眾將經過第三節一連串力追下，體力稍為下降，即使李琪有機會從三分線起手，可惜命中率下降，加上南華猶如銅牆鐵壁防守壓迫下，東方龍獅多次被迫得草率出手，未能進一步縮窄分差。

反觀南華無球走動及協防補位夠機動，惠龍兒在籃底佔有優勢，令他硬轟籃底亦能勾手得分。正因有惠龍兒鎮守內線，朱亮不時在外圍得分，加上東方龍獅在第四節3分鐘隊犯已滿，南華屢次衝擊內線以博得罰球，再次將比數拉開。

東方龍獅無力扭轉局勢，最後南華在5人得分上雙下，以90：59擊敗東方龍獅，在三盤兩勝制的四強戰中先以局數1：0領先。

羅意庭（左）經驗豐富，突破切入得手。（任祉羲攝）

蔡再懃（中）今場內外開弓得分，貢獻15分。（任祉羲攝）

蔡再懃：男人的戰爭

南華雖然拿下勝仗，不過今場在第三節曾經鬆懈被東方龍獅一度追貼比數至8分之差，今場貢獻15分的蔡再懃直言這是球隊一直以來的通病：「今場讓我們上了寶貴一堂，畢竟去年有優勢時被反勝。下場當艾利諾歸隊時，東方龍獅full team上陣時會更難打，尤其他單對單的能力很強，亦是球隊領袖，會是一場硬仗。」

對於今場與李琪之間的火藥味，蔡再懃笑言二人場外會說說笑笑，不會受場內氣氛影響：「落場便是男人的戰爭，尤其在季後賽階段，我都喜歡這種強度，相信觀眾亦喜歡激烈比賽。」

+ 7 + 6 + 5

陳兆榮（左）對位防守羅意庭（右），力阻他持球進攻。（任祉羲攝）