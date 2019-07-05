【女甲】七喜下半場力追反敗為勝　二連勝高踞榜首

偉邦在女甲聯賽初賽曾以75：50輕取七喜，兩隊來到決賽週再度對壘，七喜成功一報初賽不敵之仇，不過七喜這場勝利卻來得不易。七喜在初段防守並不集中，被偉邦打出一波10：0的攻勢，不過她們在暫停下站穩陣腳，從針對防守做起令偉邦在中段進攻欠缺把握力，最後七喜以58：51反勝偉邦，全取3分，暫時以9分高鋸榜首，只要在本月18日（周四）再下一城的話，便能鎖定今季總冠軍。

女甲聯賽採用單循環賽制，偉邦在決賽週首戰勇挫多屆冠軍福建，為她們注入強心針。一班女將今仗火拼七喜初時狀態大勇，由陣中主要攻力李祉均命中三分球為球隊先開紀錄，再有莊嘉敏切入得手，李祉均再射入兩記罰球加上再從三分線建功，助偉邦打出一波10：0的攻勢。被偉邦一連串攻勢，七喜在暫停後始開始找回自己節奏，由黃嘉汶在籃底「tip入」兼射入「And-1」追至3：10，隨即再趁偉邦防守鬆懈切入得手，力追至5：11。不過七喜的李芷晴因碰撞導致受傷倒下，需要立即離場治理，令球隊再添一名傷兵。

偉邦的李祉均（右）憑三分球為球隊先開紀錄。（任祉羲攝）

偉邦的劉芳盈（中）譚雪婷（左）、李芷晴（右）包夾防守。（任祉羲攝）

面對逆境，七喜的黃嘉汶挺身而出，以三分球力追分數，加上隊友周凱彤入楔籃底「tip入」及射入「And-1」，配合陳樂心不斷衝擊內線上籃得手，一口氣連追至19：14反超前完身一節。被對手開始反超前，偉邦在第二節加強防守端壓力，由劉芳盈配合既攻且守的陳欣汶，再由陳穎榆控球保持節奏，避免球隊被七喜的速法打亂球隊進攻，始重新拿回38：34的的優勢完上半場。

七喜的李芷晴賽前已拉傷右膝，今仗首節碰撞後無奈傷出離場治理。（任祉羲攝）

七喜的陳樂心（左）盡力防守徐穎榆（右）。（任祉羲攝）

半場易邊後，雖然偉邦帶有4分的優勢進入下半場，不過她們在進攻方面似乎被七喜着急，不論李祉均帶球至禁區跳投，還是陳欣汶突破爆入籃底上籃均欠缺把握力，反被七喜搶得籃板以快攻反擊一連得手。七喜在中段加強防守端的壓力，令偉邦在此節僅得7分，以45：50稍為落後完第三節。雙方鬥到末節戰況越演激烈，偉邦眾將似乎未夠集中且體能下降，屢次在搶得籃板由徐穎榆策動快攻長傳失誤，加上太早隊際犯規已滿，頻頻將黃嘉汶及譚雪婷送上罰球線，最後以58：51擊敗偉邦，以9分暫列榜首。

七喜黃嘉汶（右）直言大家下場入局要更快。（任祉羲攝）

七喜今場初段表現未夠集中，教練王晶在暫時期間在後備席用力提點始如夢初醒，今場獨得15分的隊長黃嘉汶直言大家初段太放鬆：「其實我們在操練時已特別針對偉邦來練習防守，大家今場一開始沒有做好教練部署，罵我們這樣練波有何用，大家被罵後才『醒神』。」在隊友李芷晴傷出後，七喜囚將表現明顯有別對賽初賽，黃嘉汶表示為隊友打場好波：「其實隊友受傷，加強隊友信念，一定要打贏這場。接下來要待本月18日才迎來與福建的最後一戰，我們在這段期間絕不能放鬆，當作冠軍一仗而戰。」

偉邦的陳欣汶（中）被七喜夾擊，令她即使殺入籃底亦要傳球化解。（任祉羲攝）