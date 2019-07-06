【學界馬拉松】寶覺劉子軒三分球挫桂華山　漢華憾負男拔萃膺季軍

全港學界馬拉松2019經過10天的競逐後，終於在周六（6日）上演四強戰，男子組戰況高潮迭起。拔萃男書院在4強面對漢華中學時初由今場狀態甚佳的劉俊鴻內外開弓打出一波7：0的攻勢，隨後漢華雖曾一度反超前，但男拔萃尾段由陳仲儒、林英喬合力穩住勝局，以22：21險膀晉級決賽。至於寶覺中學在4強遇上中華基督教會桂華山中學，憑劉子軒命中三分線打起士氣，加上蔡再南、王健朗、劉榮浩輪流防守干擾桂華山洋將Nasmbu Mbelle的發揮，以28：20擊敗對手，殺入決賽與男拔萃再演九龍區D1決賽。

男拔萃在8強戰苦戰聖約瑟書院始以21：20拿下勝仗晉級4強鬥漢華中學，今仗他們一改慢熱問題，一開局憑劉俊鴻先命中三分球，再接連趁對方在禁區防守補位薄弱切入上籃得手，打出一波7：0的攻勢挫漢華氣勢。不過漢華韌性甚強，由周湛峰以身高強打內線得手再射入「And -1」，加上何國良屢次剷籃博得罰球追平至7：7，雙方互有攻守，男拔萃的劉俊鴻命中中距離跳投，漢華的周湛峰再次爆入籃底得手，加上霍曉賢射入罰球，以11：11穩住局勢完上半場。

漢華的何國良（右）剷籃兼博得罰球。（任祉羲攝）

男拔萃的高金衛（右）殺入籃底惜把握力欠奉。（任祉羲攝）

半場休息後，男拔萃在內線防守開始鬆懈，加上陳仲儒、侯澤鋒傳球時的錯誤決定，令漢華從中搶截再交出快攻由霍曉賢、周湛峰先後得手，進一步拉開至21：16。面對逆境波，男拔萃還是冷靜面對，在林英喬、葉文俊、侯澤鋒不斷在外圍傳球「搓空」，令陳仲儒在零度位命中三分線追至19：21，大振士氣。

男拔萃的劉俊鴻（中）初段以三分球為球隊拉開比數。（任祉羲攝）

陳仲儒（中）殺入禁區惜即被防守包夾令他急於傳球解圍。（任祉羲攝）

寶覺「小巨人」郭軒男（右）雖然身高輸蝕，但他控球力強且相當靈活。（任祉羲攝）

完場前6秒，男拔萃的林英喬博得罰球2投1中，以22：21反超前奠勝，助球隊險勝漢華，晉級決賽再鬥寶覺中學，漢華則以季軍完結今屆馬拉松賽事。

劉子軒（右）在20分鐘的對賽中，貢獻4球三分球助球隊獲勝，實是大心臟。（任祉羲攝

+ 6 + 5 + 4

寶覺挫桂華山入決賽

寶覺在四強面對擁洋將Nasmbu Mbelle在陣的桂華山，初段雖未能守住桂華球員Nasmbu Mbelle，令他多次以身形速度切入得手，後來寶覺的蔡再南、王健朗逐漸適應強度，合力夾擊防守干擾他的進攻命中率，再由今場手感炙熱的劉子軒在第一節命中三分球，配合「小巨人」郭軒男靈活過人切人上籃，以17：11完第一節。

球隊彼此協防，一有空位即防守桂華山的Nasmbu Mbelle（右）。（任祉羲攝）

雙方在爭持激烈。（任祉羲攝）

半場易邊後，桂華山的Nasmbu Mbelle與楊新一度在內外建功反撲，不過寶覺有郭軍麟挺身而出再以三分球拉開比數，最後寶覺以28：20勇挫桂華山，殺入決賽與宿敵男拔萃爭奪冠軍寶座。

再次命中三分球的劉子軒激動大叫。（任祉羲攝）