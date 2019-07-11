【甲一籃球】安保漢友射手失靈　末段發力終挫標準福建

新升班的安保漢友雖然未能在附加賽突圍，但仍能與標準福建爭奪第五之位。 今晚（11日）射手滿門的漢友對上福建一役，未能打出一貫的射手水準；相反福建取得先機，頻殺入「劏開」漢友籃下防守。但漢友內線爭氣撐住全隊，趙鍵鋒末段發力射入關鍵的六球罰球，最後76：70擊敗福建。

鄭錦興一上場就勢不可擋，趁漢友未入局，單節就砍下11分；福建開局打出一個10：2攻勢，將進攻節奏推快，同時為內線製造機會。

漢友首節即現犯規問題，其中曾創發三犯在身退居席上，而場上眾將手感也明顯失準。福建首節拉開至9分之差，但漢友換個方向朝內線發展，頻頻切入分球，讓籃下的易漢暉和溫梓豐埋籃攻擊，朱浩雯射入三分追平，蔡駿賢連續兩球上籃得手，溫梓豐兩罰全中反超26：24。

鄭錦興開局狀態大勇，單節攻入11分。（張倩儀攝）

黃俊財今場攻入14分，籃下防守和搶籃板立功。（張倩儀攝）

福建見勢不妙，加上第二節過半就已兩隊隊犯滿額，屢殺入籃禁區起手，劉凱濤博得「And-1｣ ，蔡龍德「Long Two」加上補籃連取四分，半場領先37：31。

趙鍵鋒前半段手緊，但最後挺身而出守住今季最後勝利。（張倩儀攝）

漢友手感大不如前，多名射手都未能發揮本色，戰至第三節才有一人個人得分上雙。趙鍵鋒見自己手風不順，偷波快攻選擇助攻隊友，黃銘德也爭氣射入三分，隨後捕捉空位剷入，信心大增。

第三節完結前，福建憑徐遠征射入「Long Three」，蘇伊俊亦尾隨轟入一球以57：52領先。

漢友把握到今場的逆轉機會，穩居第五名完季。（張倩儀攝）

+ 7 + 6 + 5

最後一節兩隊頭半段節奏混亂，蔡駿賢和黃俊財連線，籃下短傳放籃追回分差，比數膠着，福建仍稍佔上風，各人皆有進賬。

蘇伊俊和劉凱濤先後射入「Long Two」，懷斯上籃保住三分差距。趙鍵鋒再試三分起手，但都「𠺘」出，第二球經調整終於射入；最後分半鐘，再一次三分起手博得三球罰球，引起福建不滿，教練安慶健吃下一記技術犯規，讓趙鍵鋒的罰球機會增加至四球。

四罰全中後，趙鍵鋒的「罰球之旅」仍未完結，快攻時再博得兩球全取6分。雖然之後球權多落在福建手上，但徐遠征四度射失福建方寸大亂，儘管劉凱濤再射入「Long Two」，但勝負已定，漢友最後以76：70小勝福建穩居第五位。