【甲二籃球】荃灣尾段失主力格拉斯　建龍雙鬼發威奠勝來季升甲一

建龍飛馬來季升班甲一作賽！ 甲二聯賽季後賽壓軸戰於周一晚（15日）石塘咀體育館由荃灣大戰建龍飛馬一戰決生死，爭奪來季升班甲一的資格。建龍飛馬在今季ABL（東南亞職業籃球聯賽）MVP得主艾素（Maxie Esho）與另一洋將Sutton助拳下，內線防守成功牽制荃灣，令他們難以突破切入得手，加上荃灣主力洋將格拉完場前2分鐘5犯離場令球隊失去一大助力，最後建龍飛馬以78：70力挫荃灣，贏得甲二總冠軍，更取得下季升上甲一的資格。

在單循環賽制中，賽前2連勝的建龍飛馬以9分暫列榜首，荃灣則以與1勝1負戰績得7分緊隨其後，由於勝方將得3分，負方錄得0分下，今場甲二生死戰將決定下季升班甲一資格誰屬，令戰況更為激烈。

荃灣一開波由Averon Matthews命中兩記罰球為球隊先開紀錄，但是建龍在Sutton從三分線建功加上再次命中兩球罰球助球隊反超前至5：2。荃灣面對建龍「雙鬼」鎮守內線下，眼看殺入禁區沒有甜頭，改以外圍傳球引走建龍防守注意，令鄭凱安在三分線建功、追至5：5大振士氣。

建龍再由Sutton與艾素內外發威，Sutton頻頻殺入籃底得手兼射入「And-1」，加上朱梓鎔面對格拉斯（Glass）及馬菲斯防守依然勇悍切入得手，流暢進攻令建龍以22：15稍為領先完第一節。

建龍的Sutton（右）有身高且擅於外圍投射，今場他頁獻27分。（任祉羲攝）

建巃的朱梓鎔（右）善於以速度突破剷籃得手，他於上半場表現神勇。（任祉羲攝）

建龍在第二節逐漸拉開比數，荃灣面對建龍防守壓迫不斷出現失誤被建龍大打快攻反擊，傳至在低位「等波」的Sutton入樽得手，加上韓天次、葉煦生命中三分球進一步以36：21大比數領先。

不過荃灣繼續找尋進攻得分機會，由早前效力ABL寶島夢想家的格拉斯防守干擾艾素，盡力減低他的出手機會，再由馬菲斯頻頻在籃底得手，建龍由韓天次突破建功，加上艾素在中距離得分，助球隊以40：30領先完上半場。

荃灣在尾段由馬菲斯（左）挺身而出硬爆籃底得手，可惜難以反撲。（任祉羲攝）

半場易邊後，荃灣的格拉斯（右）轉守為攻，與格拉斯合力為荃灣力追上半場失分。（任祉羲攝）

半場易邊後，建龍的艾素、Sutton、韓天次均已三犯在身，令他們的防守表現「綁手綁腳」，令荃灣乘機由格拉斯控球策動進攻帶到籃底再傳予躲過建龍防守的格拉斯入樽得手，打出一波9：0的攻勢追至39：40的一分之差，令建龍接近2分半鐘未能得分，為現場帶來一陣小高潮。

兩隊的洋將Sutton、艾素、馬菲斯在籃底爭持激烈。（任祉羲攝）

艾素（右）今場貢獻20分，為贏波功臣之一。（任祉羲攝）

建龍隨後站穩陣腳，由Sutton強打內線兼命中罰球，稍為領先至42：39，荃灣隨後由鄭凱安以三分球再追至41：42一分之差。

雙方互有攻守，得分梅花間竹，建龍這邊廂憑朱梓鎔切入得手，荃灣的黃裕杰以三分球還以顏色穩住局勢，助荃灣未有被拉開太多，以53：59稍為落後完第三節。

荃灣的格拉斯（右）在完場前2分鐘犯滿離場。（任祉羲攝）

建龍「雙鬼」Sutton與艾素贏波後興奮慶祝。（任祉羲攝）

+ 15 + 14 + 13

雙方在末節將節奏推快，惟荃灣面對建龍防守緊迫使方智偉、黃裕杰在三分線起手惜把握力欠奉，荃灣曾以59：71大比數落後，馬菲斯挺身而出不斷硬爆籃底得手兼頻頻命中罰球，一口氣追貼比數至65：71。

可惜拉格斯完場前2分鐘犯滿離場，荃灣失去一大防守力量下難以反撲，最後建龍飛馬以78：70力挫荃灣，贏得甲二總冠軍兼取得來季甲一資格。

朱梓鎔賽後抱著艾素哭成淚人。（任祉羲攝）

建龍飛馬來季升班甲一作賽。（任祉羲攝）

安青洋將蘇尼雲（前）轉手上籃建功。（任祉羲攝）

至於頭場方面，賽前已經有5分在手的安青今仗遇上僅得1分的晉裕，今仗不論勝負均位列前3名，不過他們還是盡力迎戰晉裕。

面對擁前NBA球員比尋（V.J. Beachem）在陣的晉裕，安青一班以關雋陶、劉俊禧、張峰碩等為骨幹的年輕球員還是毫無顧忌，尤其是在效力甲一滿貫費格遜表弟丹尼斯（Christopher Daniels）帶領下，安青進攻流暢，由丹尼爾突破剷籃得手，加上另一洋將蘇尼雲（Devon Sullivan）鎮守籃底，加上小將張峰碩在三分線建功，令安青在上半場已以43：34稍為領先。

小將楊紀政（前）無懼防守殺入內線。（任祉羲攝）

反觀晉裕的比尋今場表現沉寂，由賀爾（Hall）支撐大局，可惜他獨力難支，加上球隊在第三節被丹尼斯與蘇尼雲在內線得手，被對手以53：71大比數拋離。安青在第四節攻力未減，雙方仿如進入「垃圾時間」，最後安青以92：74大勝晉裕，以亞軍完結今季甲二聯賽。