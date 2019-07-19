【Jordan Brand大專賽】恒大首度出戰JBI　惜敗嶺大苦澀初體驗

在大專籃球界，恒生大學籃球隊的名字相當陌生。大專盃上沒有他們的身影，甚至連他們擁有籃球隊也未必有太多人知曉。 他們的名字出現在Jordan Brand Invitational 大專邀請賽，賽事第二日，這支充滿神秘感的球隊在分組賽B組打頭陣面對嶺南大學。他們的表現如何？

嶺大由楊紀政領軍，一開局已打出一段12：0的攻勢。恒大在6分鐘後才如夢初醒，有鄭文璁及黃智鋒挺身而出為球隊追近至18：24完第1節。

第2、3節兩隊梅花間竹地得分，恒大得分點平均，反觀嶺大由楊紀政及李志豪擔任得分主力，兩節後嶺大仍保持7分距離、70：63進入最後1節。第4節恒大兩名球員個人犯規滿額被逐，造就楊紀政、朱梓鎔及李志豪拉開比數，最後恒大無力反撲，以81：95不敵嶺大。

恒大男籃以拼命、齊心為全隊精神，縱使面對嶺大的防守亦不退縮。（羅灝津攝）

恒大男籃盡力在防守上給予對方壓力，以行動證明其拼勁。（羅灝津攝）

恒大隊長鄭文璁今場主要鎮守籃底，在內線面對身高6呎的嶺大隊長Avena Felix和另一外籍球員Joao Vytor Henrique，拚命防守下終在易邊後6分鐘已5犯離場。他直言當時很不忿：「那一刻才知道自己已累積5犯。看到我離場後，球隊的籃底開始被攻陷。」

他又指，「我中段開始建立了信心，覺得可以為球隊拉近分差，但可惜最後5犯離場。」每隊球隊都有自己的形象，例如周三出戰的教大男籃以「爛命」自居，而這名「高佬」指球隊想讓全世界看到有拼勁、齊心的恒大男籃。

每隊球隊對有拼勁的定義都有所不同，鄭文璁指：「所有衝搶、身體對抗要做足。即使球飛到界外、飛到地上也要去救那一球，這是我們最基本要求要做到的事。即使技不如人，都要一條心、有拼勁，保持我們的競爭力。」看到他在場上的防守表現，也看到其他恒大隊友如何在他離場後努力撐起球隊，大概明白他口中的拼勁和齊心，絕不是空談。

嶺大楊紀政今場多番為球隊挺身而出，為球隊奠定勝利基礎。（羅灝津攝）

除了展現恒大男籃的拼命和團結，他們也想人看到他們的能力。事實上，在大專平台上較少聽到恒大的消息，因為恒大未能參加大專盃等賽事，鄭文璁聽到後顯得有點靦腆，坦言坊間有很多人不知道恒大有籃球隊：「我們無大專盃打，很遜色。有大專盃打，經驗始終較為不同，對打籃球的人來說是件很重要的事。」

他更指有不少人認為他們是魚腩隊：「未能參加大專，沒有一個機會對外證明我們都有競爭力。」他認為球隊獲JBI的參賽資格對球隊有極其重要的意義：「我們將這當是一個平台，想告訴所有人恒大是有籃球隊，大家都想做好，證明自己有競爭力。我們準備了一整年都是為了這個比賽，希望大家能看見。」

球場上有很多事物，並非全部可以從數據或比數上反映。正如受傷坐在後備席的球員，也有他的作用。雖然恒大今天落敗，但相信在場的人也看到他們的能力。

恒大鄭文璁指希望借JBI的舞台證明恒大男籃的實力，亦要讓人看到他們的拼勁和齊心。（羅灝津攝）

恒大一開局已被打出一段12：0的攻勢，即使經驗不足，他們依然沒有因而方寸大亂，把分數一分一分地追回來。鄭文璁堅決地說：「無論是12：0抑或是20：0，我們都是這樣打。」他認為球隊因為太緊張才出現大比數落後的局面：「始終我們沒參加過這些大賽，第一場也很興奮，很心急想做好，所以出了亂子。」

他形容球隊為「underdogs」（下風球隊）：「我們沒有太多大賽經驗，其他人可能會覺得自己是比較易贏的一方、對恒大是輕鬆的。」但他強調：「你可以贏我們，但一定不會輕鬆地贏。我們始終會用拼勁打好每一場比賽。即使你要贏，也要你出盡全力。縱使我們輸了，相信今場對手都吃了不少苦頭，最後才憑全場緊逼拉開分差。」

今年的JBI是恒大首度踏足大專舞台，這名隊長指球隊沒有多想：「希望吸取對其他大專院校的經驗。今次機會真的很難得，最終想帶走的不是任何名次，最想帶走的是經驗。」對很多球員而言，打大專盃的機會是順手拈來，但對恒大一眾球員而言，是經過多年來期盼和苦練，終等到收成的一刻。