【女籃】人生首個女甲冠軍　一季磨合陳樂心融入七喜

繼2016年的冠軍後，七喜再登高峰，以65：62擊退福建。同一個獎盃，幾乎一樣的成員，惟不同的除了是殘陣應戰，還有多一個她。 新加入的第一年，陳樂心以七喜之名拿下人生中首個女甲聯賽冠軍。

「有想過會輸，因為之前對福建我們大敗23分；只可以說好想贏，也不覺得一定輸，畢竟是機會。」陳樂心說出來時特別堅定。

完場哨子響起，表示她們做到了，按捺不住的情緒終於爆發，陳樂心「搶閘」痛哭。畢竟七喜今季一路走來並不易：銀牌兩戰皆北出局，本想在聯賽有個新開始，但幾乎每場都是咬緊牙關到最後險勝；大概連自己都沒有想過，這個小球的人腳和傷患不絕的情況能走到最後。

陳樂心出場時間漸增，雖然不是主攻得分的球員，但其衝搶和拼命的打法讓人眼前一亮。（張倩儀攝）

陳樂心在決賽中「射極都炒」，上籃也不進，每一球都是關鍵自己卻不能貢獻甚麼，完場後淚崩也是壓力的釋放。（張倩儀攝）

失去兩條十字韌帶 反練成鋼鐵意志

「我們銀牌一直都發揮不好，不對，是由工商盃開始就打得不好。」陳樂心訴說。由「爆冷」不敵升班馬警察那一場，七喜就做好心理準備，要走這崎嶇的一季：「球隊的平均身高不算高，可能比起其他隊我們也算是練蠻多的，只是很努力想要這個冠軍。」

隊中的主力黃昕鈴和李芷晴先後「傷膝」，這兩條十字韌帶一鬧脾氣，令球隊在輪換上少了很多搭配；關關難過關關過，贏球的一刻，兩人無視不良於行的腿，半跳半走的跑出場慶祝。

「希望可以『出埋』她們那分力。」陳樂心和黃嘉汶不約而同道出傷患不斷卻愈戰愈勇的原因，「她們比我們更想得到這個冠軍。」傷患這件壞事，狠狠的從背後推了七喜一把，當以為她們會因此摔倒在地上，卻迫出不死意志，一步一步由球隊磨合、到面對傷患的事實和冠軍戰，至少陳樂心都能挺過來。

「新來新豬肉」以為配合是最好的融入，但磨合是雙方的，不能沒有了自己。（張倩儀攝）

「一直都好想可以發揮到自己的能力，帶自己有的東西來到七喜，但開頭確是不樂觀。」隊友都有一定默契，只有自己一個新人融入，「新來新豬肉」初時以為最好的方法就是一味迎合：「當時未能在球場上表達到自己的想法，隊友也一直摸不清我想怎樣。」

因為打法也是習慣配合隊友，過程中卻缺少了自己，「我打的位置，會去想別人想怎麼做，但她（教練）會叫我主動告訴隊友我想怎樣。」她笑着欲言又止，不知道這是不是已克服，但一場比一場好就是證明，其實那眼淚也是源自終於能夠證明自己。

七喜一關一關的捱過，狀態不佳到殘陣，最後走到冠軍。（張倩儀攝）

上了一天的班，晚上還要練球和比賽，女甲的球員都是這樣活過來的；沒有因為累了而失去活力，這是也許她們打到香港女子籃球中最高殿堂的能耐。（張倩儀攝）

籃球女將的堅持

陳樂心的入替總是讓人眼前一亮，無限的衝搶為球隊爭取球權，我會形容是在場上飛來飛去，打法跟她背上全名縮寫很是匹配。

「嘩這個是誰呀？」記者席上，身旁的行家驚喜道。不是華麗的進攻，卻盡用自己所能為球隊止血，「『你想點就點』是她們跟我說的，想攻就決心攻。」陳樂心逐漸打出自己的風格，更覺得一切都是有價值。「第一個聯賽冠軍，對我來說是一個肯定，畢竟上班族打球是不被看好的。」

女籃中沒有所謂的職業球員，身兼多職是常事，卻不代表不辛苦，想了想她苦笑道：「返工辛苦，練球也辛苦，其實真的好辛苦。」打球沒有讓她們在生活中有額外的收入，甚至連車馬費都沒有，但堅持的原因她們很清楚。