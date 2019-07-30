【Jordan Brand大專賽】中大一雪被絕殺之恥　平常心應戰勝職訓局

Jordan Brand大專賽種子組的小組賽愈演愈烈，雙循環的賽制下，球隊就有更多比賽機會，更重要的是有一次復仇機會。

周二（30日）小組4勝1負、位列第二名的職業訓練局再對上首場的對手香港中文大學。上場被李梓鋒連轟9分絕殺反勝的中大，今次更小心謹慎，雄心壯志在每個攻勢都看出中大想贏的決心，將分差守到最後以78：72勝出。

黃錦濠笑言自己平常心去打今場比賽，能贏都是因為隊友打得好。（張倩儀攝）

中大雖然首節被打出一波14：2反超，但仍打出優勢拿下今場。（張倩儀攝）

中大開局就先進入狀態，看中職訓局內線的防守漏洞，邱廣華拉出高位單打先佔優勢。首節上半段，職訓局一直被中大牽著鼻子走，並沒有一人能挺身而出控住全隊，一度被中大打出一波11：1的攻勢。

職訓局隨後全隊替換展開追分，陳偉堅放籃後，楊瑞鴻接棒瘋狂鏟入內線追分，職訓局的窮追猛打讓中大一下子反應不及，首節被反超15：13。

劉家傑今場交出16分和5籃板。（張倩儀攝）

上半節打出的優勢全數被追回，中大更是不能鬆懈，此時韓承宗連取5分率先「止血」，師兄黃錦濠也出場撐住全隊，罰球、鏟籃和三分樣樣皆得連轟7分，蘇冠維亦射入三分，邱廣華再博到「And-1｣ ，中大漸見起色。

反觀職訓局方面，用全力追回分差後，第二節可說是咬着比數回氣，其中中鋒張國銓在內線防守和補籃應記一功，但半場仍以21：33落後。

楊瑞鴻今場復出，事前已得知的中大，為此預先做好部署。（張倩儀攝）

換邊後，職訓局中距離發炮加上劉家傑兩球三分命中，一度追至35：38。中大多點開花保持住穩定輸出，其中伍梓樺和劉偉澤交到功課，但對手也有陳浩然發力博到「And-1｣ 之餘尾段更連取7分，職業局因而追至48：54。

職業局的火力不減劉偉澤起手屢中，加上隊中多人博到罰球，李梓鋒也跳出來射入三分，職訓局把握最後一節一分一分追。但中大表現勇猛，黃錦濠和蘇冠維都有三分中鵠，眾人愈打愈放堅守優勢直到最後，以78：72拿下今場，復仇成功。

中大小將漸見起色，發揮一場比一場好。（張倩儀攝）

上場的敗仗或多或少都與自己有關，感覺自己的情緒是導致上場結果的主因，黃錦濠笑說其實也沒有想要復仇。「其實我們私底下都是屯門友，只是場上沒有辦法。」黃錦濠上場因為尾段上籃期間不滿球證的漏判，自己火氣一上來，接連犯了一次規和一次違反道德犯規，李梓鋒把握到4個罰球和最後一個攻勢反勝，實在「無仇報」。

「平常心，事前有部署過，守波也更落力；不過說真的沒有因為想要贏而讓我們多上場，主要還是想讓師弟拿經驗。」比賽固然都想贏，但打好自己才是最大的本意， 「也沒有想要報仇，因為比賽什麼都會發生，太執着會打得綁手綁腳。」他接着說：「反而要多謝隊友打得好才贏這一場。」

最後的大專，這個暑假後黃錦濠就要跟學生球員身份說再見，「只想和自己大學生涯最好的隊友享受最後一個比賽，最後機會將自己經驗傳給隊友們，能提點的就做多一點。」