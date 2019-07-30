【甲一籃球】南華直落3盤掃走滿貫　重奪失落一年總冠軍

南華自開季從高級組銀牌賽至甲一聯賽已錄得16連勝，挾住不敗金身於五盤三勝制的總決賽中，以盤數2：0領先滿貫。兩隊周二（30日）在灣仔伊利沙伯體育館上演Game 3生死戰。 攝影：張倩儀

南華矢志重奪失落一屆的甲一總冠軍，滿貫欲以勝仗保住爭標機會，一開局隨即互相逼搶，滿貫更在南華慢熱防守下打出一波16：5的領先攻勢。不過重新調整的南華由惠龍兒、朱亮及楊和內外開弓力追比數，以31：31平手完上半場。

南華易邊後發力狂攻，令滿貫在防守上難以力敵，加上楊和、朱亮在外線發威配合蔡再懃突破切入及惠龍兒在籃底穩住局勢，最後南華以70：63擊敗滿貫，總決賽直落3盤重奪甲一總冠軍，蔡再懃更獲選為最有價值球員。

惠龍兒（中）力抗葉俊傑（左）與費格遜（右）夾擊進攻。（張倩儀攝）

楊和（左）在關鍵時刻在外投建功追分。（張倩儀攝）

滿貫於Game 2上半場趁南華在防守未站穩陣腳半場領先對手，南華今場初段仍未改慢熱問題。初段防守補位未能給予滿貫壓力，令滿貫的張偉康在無人看守下切入接應外線傳球，再上籃得手，加上首節已經手感炙熱的楊文綱及費格遜上籃建功，打出一波6：0的攻勢領先。

南華的蔡再懃趁滿貫的防守被拉開下嘗試在中距離起手跳投，可惜把握力欠奉，惟朱亮挺身而出博得罰球加上命中三分球一度追貼至5：6。滿貫未有自亂陣腳，反而由費格遜與楊文綱帶起一連串攻勢，二人相繼切入及命中三分球，一口氣領先至16：5，引來全場近3000名觀眾為他們歡呼，令南華不得不暫停調整。

重新部署後，南華由羅意庭建功稍稍追貼至7：16，隨即趁滿貫暫時收起費格遜，加強內線包夾的防守壓力，雙方高強防守令彼此接近3分鐘未有得分進賬，尾段由朱亮與小將張延隆外內建功，追至11：16完第一節。

費格遜（前）與惠龍兒（左）在內線爭持激烈。（張倩儀攝）

能鏟擅射的朱亮為南華穩住局面，今場他貢獻全隊最高19分。（張倩儀攝）

南華在第二節開始推快節奏，力圖消耗滿貫體力，由陳張敏與擅於外投朱亮與楊和內外建功，加上滿貫傳球失誤令南華的朱亮趁機反攻上籃得分，以9：0攻勢追至20：16反超前，大振士氣。

面對來勢洶洶的南華，滿貫強援費格遜挺身而出，硬爆籃底得手再射入「And -1」追至19：20。兩隊隨即互有攻守，南華有楊和在外線發炮配合惠龍兒既攻且守，一邊在防守端向費格遜施壓及在籃底放籃得手；滿貫亦有歐陽維江中距離建功，與林俊光聯手在防守壓逼令南華出現失誤，打出快攻以31：29領先。

南華直到上半場完結前一秒都未有放棄進攻，由惠龍兒一記壓哨上籃得手，以31：31平手完上半場。

蔡再懃在初段表現「啞火」，導致上半場被教練暫時收起，下半場再上場立即「交貨」。（張倩儀攝）

葉俊傑（右）嘗試擋下羅意庭（左）突破上籃。（張倩儀攝）

半場易邊後，南華先由惠龍兒爆入籃底力壓費格遜放籃得手，滿貫的費格遜同樣力抗惠龍兒的干擾建功還以顏色，歐陽維江更把握羅意庭一記傳球失誤快攻上籃，再次以36：33取回領先優勢。

上半場表現「啞火」的蔡再懃開始打出應有水準，屢屢以速度鏟籃建功之餘更命中「And-1」，加上惠龍兒在底線轉身放籃，中段已合力為南華以49：41稍為拉開比數。眼看形勢不妙，滿貫乘南華隊際犯規已滿，費格遜博得罰球惜2投1中，力追至42：49。

兩軍在尾段雙雙隊際犯規已滿，可惜罰球均欠把握力，不時2投1中，滿貫未能追貼比數之餘，南華亦未算能拋離比數。滿貫繼續窮追猛打，葉俊傑更在第三節完結前不足2分鐘，控球快攻殺入禁區範圍果斷傳予從後追上的歐陽維江急停命中三分球追至46：51暫時「止血」。不過南華在惠龍兒再次於籃底建功，以55：47仍然領先完第三節。

費格遜（中）作為滿貫得分重點之一，被惠龍兒（右）與朱亮（左）不斷在內線夾擊。（張倩儀攝）

張偉康（左）除了從外線建功之外，被追上防守時果斷傳球予在籃底接應的葉俊傑建功。（張倩儀攝）

南華挾住8分優勢與滿貫進入第四節，即被滿貫的葉俊傑先後妙傳助攻予早於外線「等波」的張偉康一記「long-2」，以及「no look」傳球給在底線切入的歐維維江上籃得手，追至51：55，引來現場滿貫支持者熱烈歡呼。

滿貫加強三分線防守力度，更將蔡再懃送上罰球線，他3罰僅1中，未能助南華拋離比數。雙方鬥到完場前5分鐘，歐陽維江與楊文綱已4犯在身，令他們在防守端較為綁手綁腳，此時南華的陳張敏在籃底力抗楊文綱上籃，加上費格遜在內線「走甩」朱亮，令他無人看守下與隊友以「高低位」得分，比數拉開至61：51。

第一次踏上總決賽的葉俊傑（左）表現不俗，尤其他一次又一次妙傳為隊友送上助攻。（張倩儀攝）

滿貫未有放棄，葉俊傑2罰1中，費格遜殺入籃底接應張偉康妙傳再以「long-2」追分，葉俊傑在完場前不足2分鐘接應費格遜在後場與張偉康連線帶起的快攻上籃，一度追近至59：63。南華的楊和再次在外線命中「long-2」，林俊光則再次鏟籃得手追至61：65。

滿貫尾段體力大減，被南華接連快攻得手以70：63力挫滿貫，在五盤三勝制下以盤數3：0擊敗滿貫，今季以全勝姿態奪總冠軍，連同常規賽及高級組銀牌賽冠軍，南華以三冠王完美收咧。

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+ 8 + 7 + 6

惠龍兒（左）、費格遜（右）在賽後擁抱，惺惺相惜。（張倩儀攝）

蔡再懃（左二）獲選為最有價值球員，賽後更多謝太太與兩名女兒的支持。（張倩儀攝）